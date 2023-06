Falso: Suecia no está organizando campeonato de sexo

El poder de las noticias falsas en las redes sociales es innegable. En ocasiones, historias sensacionalistas y extravagantes se difunden rápidamente, sin importar su veracidad. Un reciente titular en el sitio web de The Times of India , uno de los periódicos más populares y respetados de la India, captó la atención de muchos lectores. El titular afirmaba que Suecia pronto albergaría el Campeonato Europeo del Sexo, después de haber reconocido oficialmente el sexo como un deporte. Según el informe, los competidores participarían en rondas diarias de hasta seis horas, y la competencia estaba programada para comenzar el 8 de junio en la ciudad de Gotemburgo.

La historia rápidamente se difundió a través de otros medios importantes y sus plataformas de redes sociales, generando una gran repercusión en línea. Sin embargo, el organismo deportivo sueco rápidamente negó la existencia de tal evento, dejando a muchos preguntándose si la historia era demasiado buena para ser verdad.

Anna Setzman, portavoz de la Confederación Sueca de Deportes, emitió una declaración categórica desde Estocolmo a DW , en la que afirmaba: "Toda esta información es falsa". Setzman también denunció la difusión de información falsa sobre Suecia y los deportes suecos en algunos medios internacionales.

Pero, ¿cómo comenzó todo? Según el periódico sueco Göteborgs-Posten, un individuo llamado Dragan Bratic estaba detrás de esta farsa. Bratic es propietario de varios clubes de striptease en Suecia y buscaba que el sexo se clasificara como deporte. En enero de este año, presentó una solicitud para convertirse en miembro de la Confederación Sueca de Deportes con el fin de establecer una federación sexual. Sin embargo, la solicitud fue rechazada en mayo por la Confederación.

Publicidad

La Confederación Sueca de Deportes emitió un comunicado para desmentir los informes de una federación sexual y aclarar la situación. Según Anna Setzman, no existe ninguna federación sexual que sea miembro de la Confederación Sueca de Deportes. Además, Setzman hizo hincapié en que la difusión de esta noticia falsa tiene como objetivo difamar al deporte sueco y a Suecia en general.

La Difusión de la Noticia Falsa

La noticia falsa no solo fue compartida por The Times of India, sino también por otros medios importantes de diferentes países. Algunos sitios web pakistaníes incluso mencionaron la participación de concursantes griegos en el supuesto torneo. La reputada casa de medios sudafricana IOL y un sitio web nigeriano también informaron sobre esta historia ficticia.

Incluso la popular empresa de medios alemana RTL contribuyó a la propagación de la noticia falsa. En su informe sobre la competencia, RTL realizó una encuesta preguntando a los usuarios: "¿Qué piensas sobre reconocer el sexo como un deporte?" Sin embargo, es importante tener en cuenta que RTL no estaba afirmando la veracidad de la noticia, sino simplemente buscando la opinión del público.

Publicidad

Otra fuente sorprendente fue una casa de medios india asociada con CNBC, que publicó "detalles" sobre cómo participar en el evento, incluyendo una dirección de correo electrónico asociada con una supuesta "Federación sexual sueca". Curiosamente, existe un sitio web con ese nombre, pero redirige a un sitio web de pornografía con una URL diferente. El sitio actualmente muestra una cuenta regresiva para el "torneo" y afirma que transmitirá el evento en vivo. Sin embargo, esto es claramente parte de la farsa y no tiene ninguna relación con la Confederación Sueca de Deportes.

Así reportaron medios de todo el mundo la noticia: