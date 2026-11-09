Shakira se pronunció tras difícil semana de salud que vivió su padre

En medio de la preocupación de sus seguidores por el estado de salud de su padre, William Mebarak, la cantante Shakira compartió un sentido mensaje a través de sus canales para agradecer las manifestaciones de apoyo recibidas durante los últimos días.

"Gracias a todos por sus mensajes de cariño en esta difícil semana. Mi familia y yo nos encontramos profundamente agradecidos", escribió la artista.

Publicidad

Con estas palabras, la artista barranquillera reaccionó a las jornadas de incertidumbre que rodearon a su entorno familiar, luego de que, durante la semana, circularan rumores sobre una presunta hospitalización de su progenitor.

Reapareció en Barranquilla junto a su padre

Contrario a las versiones sobre un internamiento hospitalario, la artista fue grabada a las afueras del edificio donde residen sus padres en el norte de Barranquilla. En las imágenes se observa a la cantante dando un paseo junto a William Mebarak, quien se desplazaba en silla de ruedas.

Durante el recorrido, el padre de la cantante estuvo acompañado por su hija y por tres enfermeros pertenecientes al equipo médico que permanece a cargo de su cuidado en casa. La escena dejó en evidencia que continúa con su tratamiento médico y supervisión domiciliaria.

Publicidad

Testigos y personas del sector destacaron la permanente atención de la artista hacia su padre, señalando que, incluso, estuvo inquieta y atenta para evitar que los mosquitos lo afectaran, en momentos en que la capital del Atlántico enfrenta una invasión de estos insectos.

Los antecedentes de salud de William Mebarak

Publicidad

La salud del padre de la intérprete ha generado atención pública en los últimos años debido a diferentes episodios médicos complejos. Entre ellos, Mebarak debió afrontar un cuadro de hidrocefalia que en su momento requirió tratamiento en una unidad de cuidados intensivos.

Pese a los retos médicos y las complicaciones recientes, el paseo registrado en el norte de la ciudad y las palabras de la propia cantante confirmaron la estabilidad de su padre en el hogar familiar junto al equipo de salud y sus seres queridos.

Gracias a todos por sus mensajes de cariño en esta difícil semana. Mi familia y yo nos encontramos profundamente agradecidos ❤️ — Shakira (@shakira) November 9, 2026