Siete perros robados escaparon de traficantes y caminaron 17 kilómetros para volver a casa

Siete perros que habían sido robados a sus dueños en el noreste de China protagonizaron una historia que se volvió viral en redes sociales después de lograr escapar de sus captores y regresar por sus propios medios a casa. Los animales, presuntamente sustraídos por traficantes vinculados al comercio ilegal de carne de perro, recorrieron aproximadamente 17 kilómetros durante dos días hasta reencontrarse con sus familias.

El caso ocurrió en la provincia de Jilin y ha generado una fuerte reacción en internet, donde miles de usuarios siguieron el recorrido de los perros gracias a los videos compartidos por testigos y voluntarios.



Escape en plena autopista

De acuerdo con la información difundida por testigos y organizaciones de rescate animal, los perros lograron escapar de un camión en movimiento que circulaba por la autopista Changshuang. El vehículo presuntamente formaría parte de una red dedicada al transporte ilegal de perros destinados a mercados de carne. Tras saltar o salir del vehículo, los siete animales comenzaron a desplazarse juntos por carreteras y campos cercanos, avanzando de manera constante en dirección a su lugar de origen.

Seven dogs stolen from their owners have gone viral after escaping from an illegal transport truck and making their way home.



They traveled around 17 km together, led by a corgi across highways and fields, now safely back with their respective owners..🐶🐾🥺❤️ pic.twitter.com/H5VB9BQkGB — 𝕐o̴g̴ (@Yoda4ever) March 23, 2026

Un Corgi lideró el recorrido de regreso

Según los reportes difundidos por personas que observaron el trayecto, el grupo se mantuvo unido durante todo el recorrido. Un perro de raza Corgi habría asumido el liderazgo, guiando la ruta de regreso al vecindario donde vivían.

Durante los aproximadamente 17 kilómetros de camino, los perros avanzaron en formación. Mientras el Corgi marcaba el rumbo, los demás animales flanqueaban al grupo y protegían a un Pastor Alemán que tenía una pata herida. De acuerdo con los relatos, el comportamiento del grupo permitió que ninguno quedara rezagado durante el trayecto.



Varias personas que se cruzaron con los perros intentaron acercarse para ayudarlos o guiarlos hacia lugares seguros. Sin embargo, los testigos indicaron que los animales evitaron cualquier intervención humana.

En lugar de detenerse, los siete perros permanecieron juntos y continuaron avanzando en la misma dirección. Su comportamiento llamó la atención de quienes presenciaron la escena, ya que parecían concentrados únicamente en continuar su recorrido hacia el pueblo donde vivían.

Videos virales permitieron seguir su recorrido

El seguimiento del caso fue posible gracias a los videos que comenzaron a circular en redes sociales. Conductores, vecinos y peatones grabaron el paso del grupo de perros a lo largo de la carretera y compartieron las imágenes en internet. Estas grabaciones permitieron que voluntarios y residentes de la zona rastrearan su progreso durante los dos días que duró el recorrido. Finalmente, los animales lograron llegar al vecindario donde vivían, donde se produjo el reencuentro con sus dueños. Para entonces, las familias ya daban por perdidas a sus mascotas tras el robo.



Pertenecían a familias del mismo vecindario

La organización de rescate Bitter Coffee Stray Dog Base informó que los siete perros pertenecen a tres familias que viven en el mismo barrio de la provincia de Jilin.

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Según explicó la entidad, los animales ya se conocían antes del robo y solían jugar juntos con frecuencia en el vecindario. Esta relación previa podría haber influido en la forma en que se mantuvieron unidos durante el escape y el trayecto de regreso. La organización indicó que, al enfrentarse a una situación de peligro extremo, los perros actuaron como un grupo coordinado, manteniendo la cohesión durante todo el recorrido.

Tras conocerse el caso, la policía local abrió una investigación oficial sobre el robo de los perros y la posible existencia de una red de transporte ilegal de animales. Las autoridades buscan identificar el camión del que escaparon los perros y determinar si el vehículo formaba parte de una operación destinada a abastecer mercados no autorizados de carne de perro.

