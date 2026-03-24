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Blu Radio  / Sociedad  / Siete perros robados escaparon de traficantes y caminaron 17 kilómetros para volver a casa

Siete perros robados escaparon de traficantes y caminaron 17 kilómetros para volver a casa

Los animales huyeron de un camión que los transportaba para el comercio ilegal de carne. Su recorrido fue seguido en redes sociales hasta que lograron reencontrarse con sus dueños.

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