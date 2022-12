Siga estas recomendaciones de moda de Juan C. Giraldo para no pasar desapercibido

“El que marca la moda es el consumidor no el diseñador, ni la gran superficie”, explicó.

“Uno puede verse muy bien vestido con unas cifras casi que ridículas de bajitas y puede estar pésimamente vestido con veinte o treinta millones de pesos encima”, añadió.

Para el experto el éxito para lucir bien está en saber elegir y combinar lo que va a usar.

En lo que va corrido del año, hay famosos que han acertado con lo que usan, mientras que otros han ‘metido la pata’, y Giraldo nombró algunos de los que están dentro de esta lista.

- A mujeres como Taliana Vargas, Andrea Serna y María lucía Fernández, las incluyó dentro de las mejores vestidas. Para él, son mujeres que les gusta la moda y saben siempre qué ponerse.

- Todo lo contrario de la ex primera dama colombiana, Jacquin Strouss de Samper, según Juan Carlos “lo que se ponga le queda feo, además tiene un gusto infame”.

En cuanto a su vida personal, contó qué lo motivó y en qué momento decidió enfocarse en esta rama.

“Me di cuenta que me gustaba mucho irme por ese lado, tenía conocimientos ya y decidí especializarme en eso”, agregó.

Giraldo desde su infancia estuvo rodeado de todo este mundo, gracias a la profesión que ejercía su madre.

“Me gustaba mucho, tenía cercanía con la moda por mi mamá, ella toda la vida se dedicó a las confecciones, tenía un taller, hacia las tareas en la mesa de corte de ella”, dijo.

“Estudié periodismo y cuando llegó el momento de especializarme, ahí fue la pregunta, me gustaba mucho ver deportes pero no me veía ahí (…), entonces decidí irme más por el entretenimiento y empecé a trabajar con el diario El Colombiano en Medellín”, sostuvo.

Fue en su primer trabajo como periodista de un medio local de la capital antioqueña que dio sus primeros pasos, allí le dieron la oportunidad de escribir sobre este tema que tanto le apasiona.

“Una de las primeras cosas que le pedí a Fernando Quijano, que era mi jefe en esa época, fue que me alcahueteara hacer una página de gastronomía los viernes y una de moda los sábados, y la de moda fue súper exitosa, tuvo muy buena acogida entre los lectores y muy buena pauta”.