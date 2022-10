Sin ingresos, no hay dinero para pagar la nómina: Rausch a denuncia de empleados

Trabajadores del reconocido restaurante Criterion, denunciaron en BLU Radio, presuntas demoras en el pago de sus quincenas, una de las trabajadoras manifestó haber tenido problemas para el pago del mes de febrero, razón por la cual decidió suspender sus labores en el establecimiento.

Por medio de un comunicado, Jorge Rausch, manifestó que desde el 18 de marzo, se vieron obligados a cerrar su cadena de restaurantes, por la propagación del COVID-19 en Bogotá. Sin embargo, manifiesta que el pago de la primera quincena de marzo si se hizo efectivo.

Publicidad

Lea también: La demanda de energía en Colombia ha caído 13% desde que inició el aislamiento

“Sin embargo, la realidad es que mientras no tengamos abiertos los restaurantes, no obtenemos ningún ingreso; y sin ingresos no hay dinero para pagar la nómina. Así pues, tuvimos que tomar la desafortunada decisión de suspender los contratos dada la inminente e irrefutable fuerza mayor que nos impide operar durante este periodo de aislamiento obligatorio, no de cancelarlos”, resalta el comunicado.

El reconocido chef indica en el mensaje que ofrecieron el periodo de licencia no remunerada, para que sus trabajadores pudieran retirar el dinero de las cesantías, y solventarse económicamente mientras se logran abrir nuevamente los restaurantes.

Publicidad