Sin techo ni baños vive una familia en el barrio Carrizal

Desde hace más de 5 meses, Damaris Pascuales y sus dos hijos viven en medio de escombros y a la intemperie, luego de que su vivienda en el barrio Carrizal colapsara producto de fuertes vientos y lluvia.



Pese a que con ayuda de la comunidad y sus familiares la mujer ha logrado levantar algunas de las paredes, aún no logra reconstruir el techo de su vivienda.



Jorge Noguera, líder comunal del sector, hizo un llamado a las autoridades distritales para evitar que las condiciones del lugar generen afectaciones en la salud de esta familia.



“La niña de 7 años es la más afectada. No tienen baños, no tienen cocina, ni una entrada digna. En la vivienda hay humedad, lo que puede ocasionarle graves enfermedades”, indicó Noguera.



El líder comunal señaló que al menos 80 viviendas del barrio han sido identificadas con alto riesgo de colapsar como efecto de fenómenos climáticos que se presentan en la región.





