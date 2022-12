Sor Cristina clasificó a la final de 'La Voz Italia’

La monja Cristina Scuccia ha dado pasos agigantados en el reality musical 'The Voice Italia' y ya es una de las finalistas de la segunda temporada.

La joven religiosa de 25 años de edad fue la gran sorpresa en las audiciones a ciegas de la segunda edición de 'The Voice Italia', en donde interpretó con mucho ritmo y una voz potente 'No One' de Alicia Keys.

Su intervención dejó con la boca abierta al jurado y sin palabras al verla sobre el escenario con su hábito de las hermanas Ursulinas