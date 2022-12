¿Sufre de timidez? Estos consejos le ayudarán a combatirla

1. Entender la timidez: ser consiente de los motivos que causan este aspecto, saber qué es lo que causa que no se le facilite relacionarse con los demás.

2. Respirar: antes de entrar a una situación que le genere timidez, tome aire y respire profundo, ya verá que este ejercicio le ayudará a tranquilizar la mente y el cuerpo, evitando que se hiperventile.

3. Recuerde sus fortalezas: en aquellos momentos en que alguien se siente tímido suele recordar los aspectos malos de su físico o forma de ser, razones que solo le ayudan a destruir la autoestima, para esto, lo más recomendable es resaltar las cualidades propias.

4. No se encasille: las personas no son, deciden ser algo, así que no enfrasque en que siempre será tímido sino que atraiga todo lo positivo para cambiarlo.

5. No todos lo ven como usted cree: este punto es muy importante, ya que muchos aseguran que como creen ser tímidos, entonces piensan que los demás lo perciben así, la verdad es que nadie sabe las debilidades de otro sin que este las exponga.