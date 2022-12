¿Tiene afán? 5 trucos para lucir bien sin morir en el intento

Tacones altos, aunque no los recomiendan por causar algunos problemas de espalda y pies, los tacones altos siempre la harán ver estilizada.



El color rojo, puede ser un gran aliado. Utilice alguna prenda que tenga este color, podrá llamar la atención y verse mucho mejor.



Una blusa que muestre los hombros siempre será bienvenida. El hombro es una de las partes del cuerpo más sensuales de la mujer y dejarla descubierta provocará más que miradas.



El pintalabios no puede faltar. Use el que a usted más le guste; entre más rojo mucho mejor, esto le ayudará a quitarse esa sensación de simpleza.



Unas gafas oscuras funcionan a la perfección.



Siempre téngalas a la mano.