Todo buen creyente debe tener una buena relación con los animales: padre Linero

El padre Alberto Linero explicó en Mascotas BLU la relación que existe entre la Iglesia católica y los animales, en especial con los perros y los gatos.

“El santo más reconocido por los creyentes en su relación con su amor por los animales es San Francisco de Asís. Se dice que es el santo de la ecología porque nos recordó que debemos tener una relación de hermanos con todas las criaturas del universo (…) Todo buen creyente debe tener una buena relación con los animales, debe cuidarlos y protegerlos a toda costa”, dijo.

“No me digas que rezas mucho, no me digas que vas a culto si no cuidas a tus animales”, precisó el padre.

El sacerdote manifestó que San Francisco de Asís cuidaba a los animales, les hablaba y los llamaba hermanos, manifestando así su más sincero y puro amor.

“La marca de un buen creyente es la buena relación con los animales. Los hombres de fe y espirituales deben querer a los animales. Imposible no hacerlo”, aseguró Linero.

En ese sentido, manifestó que así un buen cristiano no tenga mascotas en su hogar o en su finca, está llamado a cuidar, valorar y respetar a todos los animales que lo rodean.

“No puede haber maltrato animal de parte de alguien que dice ser creyente. De ningún ser humano en términos generales, pero más de un creyente, de alguien que ama a Dios”, puntualizó.