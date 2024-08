Universidades deben revisar si sacrifican investigación o calidad por menos costos: Ascun

Las alarmas sobre la situación económica de las universidades públicas en el país están encendidas. Desde hace algunos meses se viene hablando de problemas para las inversiones que requiere la Universidad del Atlántico y lo mismo sucede en la Universidad de Antioquia, donde la crisis por la falta de pago de salarios ya va en mesas técnicas con el Ministerio de Educación para abordar la problemática.

Elizabeth Bernal, secretaria general de la Asociación Colombiana de Universidades, habló sobre esta problemática que se está presentando en el país.

"Desde los 90, la ley 30 planteó que las transferencias a las universidades públicas se harían de acuerdo con el IPC y resulta que las universidades están aumentando, año a año, gastos que a veces son el doble del IPC, eso significa que todos estos años las universidades lo que han hecho es, a través de matrículas, han cubierto toda esa financiación que no estaba llegando por transferencia, pero a pesar de estos esfuerzos, los gastos siguen aumentando. Solamente el pago de docentes se lleva más de 5 puntos porcentuales sobre el IPC", explicó Bernal en Blu radio.

Asimismo, desde Ascun manifiestan su preocupación por un decreto que incentiva a la educación, pero que se está atando a los salarios, haciendo los costos de docentes más elevados.

Por ello, habría que revisar bien el decreto y que las universidades analicen, según Ascun, si se sacrificaría la investigación o calidad de docentes por menos costos.

"Hay un debate de hace muchos años y es un decreto que se generó para incentivar la investigación de los docentes. Este decreto dice que, de acuerdo con las publicaciones que tu hagas, y si la revista es reconocida, se te da un reconocimiento, pero eso se te va a un salario adicional, con todo lo que eso implica de pagarle más a los docentes. Esto ayudó muchísimo a Colombia para que avanzara la investigación, pero subió mucho los salarios, entonces, esto ha hecho necesario que uno de los puntos a tratar sea seguir revisando el decreto. No ha sido sencillo, pero este decreto ya cada vez es más insostenible. En aras de tomar una decisión rápida antes de que cambie el decreto, si es muy delicado que las instituciones revisen si van a sacrificar investigación o calidad en aras de tener menos costos en los docentes", aseveró Bernal.

¿Se modificaría el decreto?

"Hay varias alternativas que se han dado para el decreto. Una, es asegurarles condiciones dignas laborales a docentes de educación superior. Sabemos que hay un tema que es necesario tratar, pero con el decreto de los incentivos a la investigación se están atando a salarios, se han generado aumentos salariales exponenciales. Esto no es la causa de la des financiación de las públicas ni lo del IPC. Sí es importante reconocer e incentivar la investigación, pero que esto no afecte el gasto salarial. Lo que están sugiriendo, y lo que ocurre en otros países, es que sí existen los incentivos, pero se generan año a año de acuerdo con la producción de los docentes y no es un recurso que tú te lo ganaste hoy y te sigue durante diez y toda tu vida, sobre todo por la sostenibilidad de esa medida", explicó Bernal.

Escuche la entrevista completa aquí: