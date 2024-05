"Varios puntos de ley estatutaria ponen en riego la educación del país": Ascun

En respuesta a esta situación, La Asociación Colombiana de Universidades, ha presentado al Congreso, al Gobierno nacional y a la opinión pública ocho aspectos del PLEE que considera urgentes de revisar en los próximos debates. La revisión de estos puntos es esencial para que la ley cumpla con las expectativas de la sociedad, los sectores económicos y productivos, y especialmente de los jóvenes y niños, así como de todos los colombianos que esperan una transformación en el sistema educativo.

Uno de los aspectos críticos señalados por Ascun es que el PLEE privilegia el acceso a la educación sobre la calidad de la misma. La ley plantea la calidad como un principio orientador, pero no la incluye firmemente dentro del núcleo esencial del derecho a la educación. “Que los estudiantes ingresen a instituciones que no les puedan asegurar calidad significa que no hay una garantía real, porque solo se les está cumpliendo parcialmente su derecho a la educación”, enfatiza el comunicado.

Además, Ascun destaca la falta de estudios sobre el impacto fiscal que implica la progresividad de la aplicación del proyecto de ley. La afirmación de que no se requiere un análisis de impacto fiscal “dado que no ordena un gasto adicional” refleja, según Ascun, la preocupación del sector educativo por la falta de novedad y profundidad en la iniciativa.

La Ascun pide llevar a cabo un examen detallado del proyecto de ley, abordando su pertinencia, viabilidad y su congruencia con la Constitución. La asociación enfatiza la importancia de que la ley estatutaria de educación sea precisa en sus términos y evite centrarse en aspectos que podrían ser regulados por leyes ordinarias, ya que esto podría restringir la flexibilidad necesaria para el desarrollo futuro del sector educativo.