Valentina Lizcano explica por qué se desnudó para tumbar mito del ‘cuerpo perfecto’

En su cuenta de Instagram, la actriz colombiana Valentina Lizcano compartió dos imágenes, con poca ropa y sin una sola gota de maquillaje, con la que pretende que sus seguidores reflexionen sobre los mitos alrededor de los ‘cuerpos perfectos’.

“Estamos cansadas de escondernos, de no aceptarnos y hoy queremos mostrarte a ti que yo también tengo estrías o en este caso los senos caídos, los míos cambiaron mucho después del parto, la lactancia y me ha costado mucho aceptarme sobre todo porque sobre mí pesa el título de #mujerfit”, escribió Lizcano en la publicación.

En diálogo con Mañanas BLU, la hermosa mujer explicó que esta iniciativa salió después de una fotografía que una amiga suya le tomó de espaldas en la playa y no quedó “perfecta”.

“Estaba sentada de espaldas mirando el mar y una amiga me tomó la foto. En la fotografía me salían unos huequitos en las nalgas y mi amiga me dice que me la va a repetir, a lo que yo le contesto que la deje así. Le dije, además, yo tengo celulitis y no me importa. Compartí la foto y fue una locura”, dijo.

La actriz aclaró que, por llevar una alimentación saludable acompañada de ejercicio, su cuerpo no “debe ser perfecto”.

“Mi cuerpo no es y jamás ha sido perfecto, nada más alejado de eso, antes de ser madre sufría por no tener nalgas grandes y por mis piernas flacas (llore toda mi adolescencia) luego con ejercicio mejore en algo eso, pero mis pechos se fueron al carajo”, agregó.

Lizcano mencionó que no debe porque existir un prototipo de belleza, ni un patrón que determine quién es bello y quien no lo es.

“Todas somos bellas y la belleza radica en la diferencia”, precisó.

“Acá es más grave mostrar el cuerpo de una mujer con un mensaje contundente, que ver a un niño trabajando en las calles y ver la inseguridad tan grande que existe”, finalizó.