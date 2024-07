Vanessa, la mujer de 47 años que se casó con ella misma: "Prometo amarme”

El pasado 6 de julio, Vanessa García, una mujer de 47 años, se vistió de gala para asistir a su propia boda en Gijón, España. Sin embargo, su pareja nunca llegó, pues era ella misma con quien se iba a casar. La “sologamia” es el término de esta peculiar práctica, que consiste en contraer matrimonio con uno mismo.

La ceremonia fue oficiada por Teresa Estay, quien también se casó consigo misma hace cinco años. “Ha sido súper emotivo experimentar las mismas sensaciones que viví en su día”, comentó Estay al medio La Nueva España. En las imágenes se observa a García poniéndose su anillo luego del discurso de Estay, que era bastante parecido al habitual. Inclusive, leyó los votos que había escrito para sí misma.

Tras la celebración, García lucía emocionada. “Lo he vivido con muchísima felicidad, ya tenía muchas ganas de este momento; fue una de las mejores decisiones que he tomado”, expresó. El evento tuvo lugar en un elegante hotel y estuvo acompañada por 40 invitados, quienes fueron testigos de su grandiosa boda.

Vestida de rojo y portando un ramo de flores, se unió en matrimonio consigo misma en un evento que también contó con la participación de otras dos mujeres que decidieron hacer lo mismo. La celebración incluyó un vals, un acto de baile y momentos festivos que hicieron de la ocasión una experiencia memorable.

Y es que no existe un reglamento para esta práctica, según Vanessa, ya que explicó que los ‘sologamistas’ incluso pueden tener parejas. Aunque planea disfrutar de una luna de miel en solitario, no descarta la posibilidad de encontrar a alguien en el camino. “Este acto me ha hecho sentir más segura y dispuesta a nuevas relaciones. Si surge la oportunidad de conocer a alguien especial durante mi viaje, estaré abierta a ello”, concluyó.