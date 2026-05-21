Vanidad y espiritualidad: claves para liberarse de la necesidad de aprobación

En estos días un tema que me ha dado vueltas en la cabeza es el de la vanidad. Históricamente está ha sido entendida La vanidad, históricamente como una exageración del ego. Viene del latín vanitas, que significa “vacío”, “apariencia inútil”, “lo que no permanece”. En este sentido la vanidad es el intento desesperado de llenar con admiración exterior un vacío interior.

Los filósofos antiguos hablaron de ella con preocupación. Los griegos entendían que el ser humano debía buscar virtud y equilibrio, no vivir esclavo de la apariencia. Sócrates decía que conocerse a sí mismo era más importante que ser admirado. Y los estoicos advertían que quien depende de la aprobación de otros termina perdiendo la libertad interior.

En la tradición bíblica, la palabra aparece con fuerza en el libro del Eclesiastés: “Vanidad de vanidades, todo es vanidad”. Pero no se refiere solamente a verse bien o querer reconocimiento; habla de la fragilidad de todo aquello que creemos eterno. Poder, fama, riqueza, belleza todo pasa. Todo es temporal. El texto no es pesimista; es profundamente realista. Nos recuerda que cuando uno pone el corazón únicamente en lo superficial, termina vacío.

Desde la espiritualidad, la vanidad no es simplemente cuidarse o alegrarse por los logros. El problema comienza cuando la identidad depende de eso. Cuando uno necesita ser visto para sentirse valioso. Cuando el aplauso se convierte en alimento emocional. Eso paso mucho hoy.



Vivimos en una cultura donde parecer, aparentar importa más que ser. Donde mucha gente edita su vida para mostrar éxito mientras por dentro se siente vuelta nada. Hay una obsesión por proyectar perfección, como si la vulnerabilidad fuera un fracaso. Pero la espiritualidad auténtica siempre hace el camino contrario, nos invita a quitarnos máscaras y hacer auténticos.

La espiritualidad nos recuerda que somos valiosos no por lo que mostramos, sino por lo que somos en esencia. Nos enseña humildad, que no es pensar menos de uno mismo, sino pensar menos obsesivamente en uno mismo. Porque una persona espiritualmente madura ya no necesita demostrar tanto. Puede brillar sin humillar, tener sin presumir, lograr sin sentirse superior.

Tal vez por eso la vanidad produce tanta ansiedad, obliga a sostener una imagen todo el tiempo. En cambio, la humildad descansa. La humildad permite ser humano.