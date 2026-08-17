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Blu Radio  / Sociedad  / Video: artista vallenato sufrió fuerte caída durante concierto y terminó en el hospital

Video: artista vallenato sufrió fuerte caída durante concierto y terminó en el hospital

El artista fue trasladado rápidamante a un centro médico en donde continúa bajo observación médica y se desconoce la graveda del accidente.

Artista vallenato sufrió fuerte caída durante concierto.jpg
Artista vallenato sufrió fuerte caída durante concierto //
Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de ago, 2026

De la fiesta a la preocupación se vivió el concierto de Churo Díaz en Agustín Codazzi, Cesar, pues mientras se presentaba ante sus seguidores, el artista vallenato tuvo un mal paso que generó que terminara sufriendo una fuerte caída y en el piso con un grave dolor.

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Este fuerte accidente ocurrió en la noche del sábado, 15 de agosto, en el marco del Festival de Música Vallenata en Guitarra. En ese momento el artista estaba sobre el escenario cantando y bailando, cuando comenzó a moverse para atrás y no midió el tamaño del escenario por lo que terminó en el piso, siendo atendido rápidamente por médicos.

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Esto generó preocupación entre sus seguidores, además que el concierto tuvo que ser suspendido ya que tuvieron que trasladado a un centro médico en Valledupar en donde se mantiene bajo observación, aunque se ha hablado de posibles lesiones que lo tendrían un tiempo alejado de los escenarios mientras se recupera.

En el video, que se hizo viral en redes, se ve el momento en el que cae del escenario y el fuerte golpe que recibe, al igual que en otro se ve cómo es trasladado por parte de su equipo y él casi no puede moverse debido al fuerte dolor que presenta en ese momento.

Por ahora, se desconoce con exactitud su estado de salud, aunque en redes hablan de una lesión de tobillos, esto no ha sido confirmado ni por personal médico ni por el equipo del artista Churo Díaz, quien algunos fans le han dejado mensajes esperando que se recupere pronto.

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