Video: artista vallenato sufrió fuerte caída durante concierto y terminó en el hospital

De la fiesta a la preocupación se vivió el concierto de Churo Díaz en Agustín Codazzi, Cesar, pues mientras se presentaba ante sus seguidores, el artista vallenato tuvo un mal paso que generó que terminara sufriendo una fuerte caída y en el piso con un grave dolor.

Este fuerte accidente ocurrió en la noche del sábado, 15 de agosto, en el marco del Festival de Música Vallenata en Guitarra. En ese momento el artista estaba sobre el escenario cantando y bailando, cuando comenzó a moverse para atrás y no midió el tamaño del escenario por lo que terminó en el piso, siendo atendido rápidamente por médicos.

Esto generó preocupación entre sus seguidores, además que el concierto tuvo que ser suspendido ya que tuvieron que trasladado a un centro médico en Valledupar en donde se mantiene bajo observación, aunque se ha hablado de posibles lesiones que lo tendrían un tiempo alejado de los escenarios mientras se recupera.

En plena presentación se cayó Churo Díaz de la tarima en Codazzi pic.twitter.com/7vDQKleTj8 — Luchovoltio (@luchovoltios) August 16, 2026

En el video, que se hizo viral en redes, se ve el momento en el que cae del escenario y el fuerte golpe que recibe, al igual que en otro se ve cómo es trasladado por parte de su equipo y él casi no puede moverse debido al fuerte dolor que presenta en ese momento.



Por ahora, se desconoce con exactitud su estado de salud, aunque en redes hablan de una lesión de tobillos, esto no ha sido confirmado ni por personal médico ni por el equipo del artista Churo Díaz, quien algunos fans le han dejado mensajes esperando que se recupere pronto.