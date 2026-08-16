Muere reconocida reina de belleza a los 26 años, justo el día de su cumpleaños: esto se sabe

Una inesperada noticia enluta al mundo de los certámenes de belleza luego de confirmarse el fallecimiento de una joven que había conseguido reconocimiento internacional por su participación en importantes concursos.

La mujer tenía apenas 26 años y su muerte ocurrió en una fecha especialmente significativa: el mismo día en que celebraba su cumpleaños.

Se trata de Putri Andriani Juficha, quien falleció el viernes 14 de agosto. La joven era conocida por haber obtenido el título de Miss Earth Indonesia 2025 y por convertirse en subcampeona de Miss Grand Indonesia 2025, competencias que le permitieron consolidar una carrera dentro de los escenarios de belleza de su país.

Muere la reina de belleza Putri Andriani Juficha. Foto: Redes sociales

La noticia provocó numerosas muestras de pesar, especialmente entre quienes compartieron con ella durante su paso por los concursos. La Organización Miss Grand Indonesia fue una de las entidades que reaccionó públicamente a su fallecimiento y recordó a la joven más allá de los títulos que consiguió durante su trayectoria.



En su mensaje de despedida, la organización destacó la personalidad de la reina de belleza y aseguró que su presencia había dejado una huella entre las personas que la rodearon. También la describió como una integrante importante de la familia del certamen, resaltando su fortaleza, elegancia y calidad humana.

Sin embargo, la trayectoria de Juficha no se limitaba a las pasarelas. Uno de los aspectos que marcó su participación en diferentes actividades fue su interés por las causas ambientales. La joven utilizaba los espacios que tenía como reina de belleza para hablar sobre la importancia del reciclaje, la protección de los ríos y la necesidad de disminuir los niveles de contaminación.

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Asimismo, mostraba interés por iniciativas destinadas a mejorar las condiciones de distintas comunidades, convirtiendo las plataformas de los concursos en espacios para promover mensajes relacionados con el cuidado del planeta y la responsabilidad social.

Fuera de los certámenes, la joven también se encontraba construyendo otros proyectos. Cursaba estudios de Derecho y tenía una faceta artística como cantante. Parte de su trabajo musical había sido publicado en plataformas digitales como YouTube, donde compartía contenido relacionado con esta actividad.

Precisamente esa variedad de intereses había hecho que su figura trascendiera el ámbito de los concursos de belleza. Su formación académica, su actividad artística y su participación en iniciativas ambientales conformaban diferentes facetas de una carrera que todavía se encontraba en desarrollo.

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A sus 26 años, Putri Andriani Juficha deja atrás una trayectoria que combinó los concursos de belleza con la defensa del medioambiente, los estudios universitarios y la música.