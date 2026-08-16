En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Terremoto en Colombia
Sismo hoy en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Religión  / “No lo normalices”: pastor Andrés Corson advierte sobre el peligro de vivir endeudado

“No lo normalices”: pastor Andrés Corson advierte sobre el peligro de vivir endeudado

La reflexión invita a replantear la relación con el dinero, fortalecer hábitos de disciplina y trabajo, y tomar decisiones pensando en el futuro, evitando el consumo impulsivo.

Biblia Reina Valera.jpg
Biblia Reina Valera
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de ago, 2026

En su reflexión dominical, el pastor Andrés Corson plantea que la prosperidad y la libertad financiera no dependen únicamente de cuánto dinero se gana, sino de la capacidad de administrar, ahorrar y vivir con disciplina. A partir de principios bíblicos como Proverbios 13:11 —“quien ahorra poco a poco se enriquece”—, sostiene que aprender a vivir en escasez puede convertirse en una oportunidad para desarrollar hábitos que conduzcan a la estabilidad económica.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

El pastor también aborda la importancia de la integridad y advierte sobre los riesgos de las deudas y las decisiones financieras impulsivas. Relata que, pese a haber aprendido a ahorrar, él y su esposa adquirieron una vivienda que terminó convirtiéndose en una carga económica mayor de la esperada. La experiencia los llevó a tomar medidas drásticas para recuperar su libertad financiera, entre ellas vender el inmueble y reducir sus gastos durante varios años. “No lo normalices. Esta deuda es grave. No voy a descansar hasta no lograr mi libertad”, recuerda.

Últimas noticias

Orar
Religión

Monseñor De Brigard pide convertir la fe en ayuda concreta para los afectados por el terremoto

Inteligencia artificial - Dios.jpg
Religión

“Dios nos lleva siempre en triunfo”: el mensaje del pastor César Castellanos sobre la fe

Finalmente, Corson invita especialmente a jóvenes, familias y emprendedores a construir sus finanzas con visión de largo plazo, evitando vivir por encima de sus posibilidades. Su propuesta combina trabajo, ahorro, disciplina, integridad y confianza en Dios, bajo la idea de que la prosperidad debe estar acompañada de responsabilidad.

Escuche la reflexión completa aquí:

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Reflexión del día

Oración de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad