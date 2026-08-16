“Dios nos lleva siempre en triunfo”: el mensaje del pastor César Castellanos sobre la fe

En su reflexión dominical, el pastor César Castellanos invita a comprender el triunfo desde una perspectiva espiritual: la victoria no comienza en las circunstancias externas, sino en el interior de cada persona. A partir de 2 Corintios 2:14 —“Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús”—, destaca que la obra de Jesús en la cruz fue completa y definitiva.

Uno de los énfasis centrales de la enseñanza es que Dios puede transformar la identidad de quienes se acercan a Él. Castellanos utiliza el cambio de nombre de Simón a Pedro como una imagen de esa transformación: de una persona inconstante, semejante a una caña movida por el viento, a alguien firme como una piedra. “Dios quiere cambiar su nombre. Lo que usted ha sido hasta ahora, Dios lo quiere cambiar”, afirma. Esta renovación también debe reflejarse en la vida cotidiana, especialmente en la manera de relacionarnos con los demás: vivir como Cristo viviría, con amor, respeto, paciencia y generosidad.

Finalmente, el mensaje llama a reconocer que la obra de Cristo permanece vigente y que la fe permite vivir desde esa victoria. “El triunfo uno primero lo conquista por dentro y luego se ve el resultado”, señala Castellanos, recordando que la transformación comienza en el corazón antes de hacerse visible en las circunstancias.

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