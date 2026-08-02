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Vivir en la abundancia no es despilfarrar el dinero: reflexión del pastor Andrés Corson

El mensaje invitó a entender la prosperidad como una responsabilidad espiritual, llamando a administrar con sabiduría, compartir con generosidad y poner a Dios en el centro de cada decisión.

Biblia Reina Valera.jpg
Biblia Reina Valera
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de ago, 2026

En su reflexión dominical, el pastor Andrés Corson explicó que la abundancia no consiste únicamente en acumular bienes materiales, sino en administrar con sabiduría los recursos que Dios concede. Basado en Filipenses 4, recordó que el apóstol Pablo aprendió a vivir tanto en la escasez como en la abundancia, una enseñanza que, según afirmó, requiere carácter, humildad y una motivación correcta.

El pastor enfatizó que la prosperidad debe estar al servicio de la misión cristiana: atraer personas a Cristo, formar discípulos, servir a la Iglesia y glorificar a Dios. También subrayó que vivir en abundancia implica ser buenos administradores, ahorrar para el futuro, evitar el despilfarro y mantener una actitud de contentamiento con lo que se tiene. Recordó que las riquezas pueden alejar a las personas de Dios cuando se convierten en un fin en sí mismas, por lo que llamó a conservar un corazón humilde y dispuesto a compartir con otros los conocimientos, oportunidades y bendiciones recibidas.

Finalmente, Corson afirmó que la generosidad es la mayor evidencia de una vida próspera. Señaló que Dios bendice a quienes usan sus recursos para ayudar a sus familias, apoyar a quienes atraviesan necesidades y extender el Evangelio.

Escuche la entrevista completa aquí:

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