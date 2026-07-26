La sanidad integral en Cristo: el llamado del pastor Andrés Corson a una transformación completa

En su reflexión dominical, el pastor Andrés Corson explicó que la salvación en Cristo no solo representa el perdón de los pecados, sino el inicio de un proceso de restauración integral. Basándose en el significado de la palabra griega sozo, señaló que Dios desea sanar todas las áreas de la vida para llevar al creyente a una condición de plenitud. A partir de la imagen del alfarero y el barro en Jeremías 18, afirmó que la Iglesia es el lugar donde Dios moldea nuevamente a las personas, corrigiendo aquello que fue quebrantado por el pecado y las heridas del pasado.

El pastor desarrolló la idea de que esa sanidad debe alcanzar la dimensión espiritual, mental, emocional, sexual, financiera, física y relacional. Enfatizó que el cambio comienza con el arrepentimiento, entendido como una transformación de la manera de pensar, y continúa con el abandono de los hábitos destructivos, el perdón, la renovación de la mente por medio del Espíritu Santo y la restauración de las relaciones con Dios y con los demás.

Finalmente, Andrés Corson animó a los creyentes a comprender que la vida cristiana es un proceso continuo de formación como discípulos y no un evento aislado. Aseguró que Cristo ofrece una restauración completa que transforma el carácter, sana las heridas del pasado y devuelve la plenitud para vivir conforme al propósito de Dios. "El taller del alfarero es la Iglesia", concluyó, recordando que Dios sigue formando a quienes ponen su vida en sus manos.

Escuche la reflexión completa aquí: