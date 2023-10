Video: conductor se las ingenió para salir de su carro tras quedar bloqueado entre dos vehículos

Parqeuar en áreas concurridas y calles estrechas puede ser una tarea que lleva al extremo la paciencia de cualquier conductor. Sin embargo, la necesidad agudiza el ingenio, y este es exactamente el caso de un video viral en TikTok en el que un conductor demostró una creatividad impresionante para salir de una situación de parqueo extremadamente complicada. Aunque el conductor había estacionado su vehículo en un espacio estrecho y apretado entre otros dos autos, logró salir con gracia y humor, sin mover su vehículo en absoluto. ¡

En un video que ha circulado en la plataforma TikTok, una mujer que grababa desde la ventana narró una situación que rápidamente se convirtió en un espectáculo. "Fíjate en el coche gris, ha aparcado tan justo que no puede salir", comenzó diciendo entre risas, señalando el automóvil en cuestión.

A simple vista, parecía una tarea imposible. El conductor había aparcado en batería, pegando su coche a los que tenía a ambos lados, sin dejar espacio para abrir ninguna de las cuatro puertas.

La mujer continuó narrando el video mientras observaba la situación con asombro y diversión. "¡Que no puede salir por ningún lado!", exclamó, aunque, evidentemente, se equivocaba. La determinación del conductor era clara; no tenía la intención de mover su vehículo. En cambio, ideó una solución ingeniosa. Decidió salir por el maletero, una maniobra que nadie podría haber previsto.

El conductor, con calma y una sonrisa, comenzó a desmontar los asientos traseros de su coche. Esto demostraba su destreza y creatividad, ya que no cualquiera podría desmontar los asientos de su coche en medio de la calle. La mujer que narraba el video no podía contener la risa mientras el conductor continuaba su ingeniosa tarea. "¡No me lo puedo creer!", gritó la mujer, entre risas constantes, mientras presenciaba la situación inusual.

Finalmente, el conductor logró abrir el maletero, salió con gracia y sin problemas, cerró la puerta trasera de su vehículo y miró a los lados del carro, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. La mujer que narraba la escena concluyó diciendo, "Pa' chulo él," reconociendo la creatividad y el ingenio del conductor ante una situación de aparcamiento extrema.