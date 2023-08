Video: joven fue a recibir su novia al aeropuerto y descubrió que ella tenía un amante

Un video que se ha vuelto viral en las redes sociales , compartido en febrero de este año, muestra un sorprendente y desgarrador momento en el que un joven va al aeropuerto a recibir a su novia, solo para descubrir que ella está con otro hombre. Aunque no está claro si el incidente ocurrió durante la pandemia debido a que todos llevan tapabocas, el video ha generado una gran controversia.

El video, compartido en la cuenta de TikTok @Eliasps.2.0, registra el momento en que un joven espera ansiosamente a su novia en un aeropuerto mexicano.

En el video, sus amigos le señalan a otro joven que sostiene una pancarta con el nombre de su supuesta pareja y un globo en forma de corazón. A pesar de las advertencias, el joven inicialmente le resta importancia al tema. Sin embargo, la situación da un giro inesperado cuando la chica corre hacia otro hombre y ambos abandonan el lugar juntos.

Vea el momento:

¿Qué sucede después?

Ante el hecho, el joven se va detrás de la pareja para poder enfrentarlos fuera del aeropuerto. Sin embargo, la reacción de su novia es sorprendente. La mujer en lugar de disculparse o explicar la situación le reprochó su comportamiento y reveló que ya no siente nada por él, y decidió ponerle fin a la relación de manera abrupta.

El video finaliza con la pareja alejándose sin más palabras, dejando al joven con un ramo de flores que había llevado para su novia y una profunda tristeza.

El hecho, que se ha viralizado, ha sido compartido por miles de personas que apoyan al joven. "Y luego que porque no hay hombres detallistas", "ella no vale la pena", "no vale la pena una mujer así", "otro soldado caído", son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.