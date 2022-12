Video: La youtuber colombiana ‘Pautips’ revela que sufrió de bulimia

La reconocida youtuber colombiana Paula Galindo, más conocida como ‘Pautips’, publicó a través de su canal este lunes que hace varios años sufrió de bulimia y que ese era su más grande secreto pues, según la joven, solo su familia sabía del trastorno que ella padecía.

Según Galindo, cuando estaba en el colegio se sentía más grande y más “gordita” que sus compañeras de la misma edad y que “así no lo estuviera, tenía una dismorfia corporal absurda”.

“Recuerdo mucho que yo tenía apretada la parte del estómago porque no me sentía cómoda, pero al mismo tiempo no era consciente de esto, hasta que empecé a trabajar”, relató.

Pautips agregó que empezó a “comer muchos frito, a subir mucho de peso” y que esto coincidió con la época en la que empezó en YouTube.

Al final del video, que ya cuenta con más de 500 mil reproducciones, Paula invita a sus seguidoras, adolescentes en su mayoría, a no seguir consejos en internet que las induzca a realizar prácticas nocivas para la salud con el fin de bajar de peso.

‘Pautips’ es reconocida por ser una youtuber enfocada en enseñar tips de moda, maquillaje y estilo de vida a través de su canal en YouTube que ya con 3.3 millones de seguidores.