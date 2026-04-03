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Blu Radio  / Sociedad  / Video: Paola Jara le pegó fuerte cachetada a Jessi Uribe durante concierto

Video: Paola Jara le pegó fuerte cachetada a Jessi Uribe durante concierto

La imagen preocupó a los seguidores de esta pareja del porqué la reacción de la cantante, pero ella misma se pronunció al respecto de lo sucedido.

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