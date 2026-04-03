Video: Paola Jara le pegó fuerte cachetada a Jessi Uribe durante concierto

A finales de 2019, Paola Jara y Jessi Uribe comenzaron formalmente su relación de la cual, a la fecha, cuentan con una hija y han construido toda una relación con base a la música que ambos han potenciado a nivel nacional e internacional.

Pero a través de redes sociales, esta relación ha tenido diversos comentarios y, recientemente, un episodio llamó la atención de todos los fans: Paola Jara le pegó fuerte cachetada a Jessi durante un show juntos, lo que elevó una serie de preguntas si se trataba de alguna discusión que, tal vez, estaban teniendo en ese momento como pareja.

"Para mi que no estaban cantando, estaba en una discusión de pareja", "Siento que hay gritos. Analicen la canción ustedes mismos", "Veo pelea, eso pensé y se llevó su cachetada", fueron algunos comentarios por parte de algunos seguidores tras hacerse viral el video; por eso, la propia cantante se pronunció en sus redes sociales.

En TikTok, Jara publicó el video y el momento de la cachetada, con la frase: "Europa, esperamos que estén listos para esto! Denme ideas en el show cuando cantemos esta canción!", demostrando que solo se trató de algo del show, poniendo así punto final a los rumores de una posible discusión.



Una relación de amor y de música

Paola Jara y Jessi Uribe consolidaron en 2022 una historia de amor que venían construyendo desde años atrás, una relación que nació en medio de la música y que con el tiempo los llevó de ser colegas a convertirse en compañeros de vida. Desde entonces, ambos han hablado de un vínculo marcado por el aprendizaje, el crecimiento mutuo y una conexión especial que no solo ha fortalecido sus carreras, sino también su vida personal.

Ahora, la pareja atraviesa uno de los momentos más significativos de su historia: la espera de su primera hija. En medio de la emoción por su llegada, decidieron darle la bienvenida de la manera que mejor los representa, a través de una canción. Se trata de “Emilia”, un tema cargado de sentimiento con el que quisieron plasmar este nuevo capítulo como padres. “Cuando empecé a escribir esta canción lo hice desde lo que siento. (...) Ninguno imaginó estar hoy aquí, esperando a nuestra niña”, contó Jessi Uribe en diálogo con Blu Radio sobre este lanzamiento tan íntimo y familiar.