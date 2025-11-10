Paola Jara y Jessi Uribe tendrán concierto juntos en el estadio El Campín en 2026

En 2025, la música popular conquistó el estadio Nemesio Camacho El Campín gracias a Yeison Jiménez y Luis Alfonso que fueron los primeros del género en arriesgarse a tomarse el máximo escenario de los capitalinos. Ahora, el turno será para Paola Jara y Jessi Uribe, quienes en diálogo exclusivo con Blu Radio confirmaron que tendrán su concierto entre octubre y noviembre de 2026.

"Ya estamos. Entre octubre y noviembre estaremos en el Campín juntos. Será un show histórico. No puedo dar muchos detalles, pero será algo que partirá la historia de la música popular en dos. El próximo año no haremos más shows en Bogotá, solo ese", confirmó Jessi Uribe en Blu Radio, confirmando además que en 2026 tendrá un álbum al lado de Paola Jara, de al menos 14 canciones.

Paola Jara y Jessi Uribe // Foto: Instagram @paolajarapj

Si bien no dieron muchos detalles sobre el show, ambos prometieron que harán un concierto inolvidable para sus fans y que "será algo nunca visto" en la música popular en el coloso de la 57.

"Seis a dúo y ocho en solitario (cuatro y cuatro). Es un proyecto muy bonito, con temas y arreglos diferentes. Fusionamos lo regional colombiano con la ranchera. Viene un disco para compartir en familia, para brindar con vino y vivir momentos especiales", revelaron.



Estadio El Campín // Foto: AFP

Paola Jara y Jessi Uribe elevan el prestigio de la música popular

La pareja, que espera el nacimiento de su hija Emilia, han tenido dos años llenos de éxitos en la música popular y regional colombiana. De hecho, en 2024 fue el primer artista colombiano en ser nominado a los Grammys anglo en la categoría de 'Mejor Álbum Regional Mexicano' y, ahora, en 2025, el turno para Jara en la misma categoría como la primera mujer en esa rama.

La cantante también atraviesa un momento destacado con el proyecto “Entre Tres”, junto a Arelys Henao y Francy. Este formato, que ha fortalecido la representación femenina en la música popular, iniciará una nueva gira en Estados Unidos en 2026 y podría extenderse a otros países.

Jessi Uribe y Paola Jara // Foto: AFP