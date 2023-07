Video sexual en teleférico de Guayaquil: habló la mujer involucrada

El video sexual que involucra a una pareja en el teleférico de Guayaquil, Ecuador, fue filtrado en diversas plataformas en línea, lo que generó una amplia divulgación y comentarios negativos por parte de los usuarios. La joven que fue grabada en el video se ha manifestado públicamente, solicitando el cese de los múltiples comentarios que ha recibido y mostrando su descontento hacia aquellos que han irresponsablemente difamado su imagen.

La respuesta de la joven del video sexual en Guayaquil

La joven afectada por el video ha utilizado las redes sociales, especialmente la plataforma TikTok, para expresar sus sentimientos frente a esta situación. En su publicación, destacó que, aunque se vio obligada a cerrar sus cuentas de Facebook debido a la presión, encontró fuerzas y valor para enfrentar la adversidad. Hizo un llamado a no rendirse ante las dificultades y pidió respeto y solidaridad para ella y su familia.

“Las personas que tacharon de manera irresponsable mi imagen tendrán que rendir cuentas a las leyes e ir a juicios penales e incluso a la cooperativa, solo pido a Dios fuerzas y mucho valor para avanzar en mi vida. A ustedes, mis seguidores, gracias por el apoyo y respaldo demostrado”, publicó.

"Tuve que cerrar mis cuentas de Facebook, pero luego me llené de fuerzas y mucho valor. No hay que darse por vencidos, porque hoy me pasó a mí y mañana quién sabe a quien", dijo en una publicación de la plataforma TikTok.

Además, anunció que demandará a quienes difundieron el video, pues, según dijo, dañaron su buen nombre.

Repercusiones para los funcionarios involucrados

El Consorcio Aerosuspendido Guayaquil, en su firme postura en contra de los actos que atenten contra la moral y las buenas costumbres, ha tomado acciones drásticas respecto a los funcionarios implicados en la filtración del video. La empresa ha decidido desvincular laboralmente a aquellos empleados responsables de la divulgación del material audiovisual, demostrando su compromiso con la ética y la transparencia en sus operaciones.

El Consorcio Aerosuspendido Guayaquil emitió un comunicado oficial en el que rechaza los actos que atentan contra la moral y condena la difusión del video. En este comunicado, la empresa deja claro que se trata de un hecho aislado y que no debe afectar negativamente la operación comercial del medio de transporte.

