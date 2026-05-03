Viuda de Yeison Jiménez revela cómo fue el momento en que recibió la noticia de su muerte: "Gritaba"

La muerte del reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez, ocurrida el pasado 10 de enero de 2026 en Paipa (Boyacá), sigue generando conmoción en el país. Por primera vez, su esposa, Sonia Restrepo, habló en el programa Expediente Final de Caracol Televisión sobre los momentos previos a la tragedia y, especialmente, sobre cómo se enteró del accidente aéreo que acabó con la vida del artista.

Restrepo relató que ese sábado comenzó con una sensación extraña, marcada por una despedida inusual. “Se levantó diciéndome que por qué no lo había levantado a besos y abrazos… yo me quedaba un poco aterrada porque él siempre estaba de afán”, recordó.

Según contó, antes de salir hacia su presentación en Paipa, Yeison se despidió con un mensaje que hoy cobra otro significado: “Me dijo ‘chao mi amor, nos vemos pasado mañana’”.

Horas después, mientras compartía con sus hijas en casa, la noticia comenzó a llegar de forma confusa. “Como a las 4:30 me suena el teléfono… me llama un amigo y me dice: ‘Sonia, es que me acaban de decir que Yeison tuvo un accidente’. Yo pensé que era en el carro”, narró. Sin embargo, la situación escaló rápidamente: “Lo llamé y no me contestaba… luego me dijeron: ‘fue en el avión’”.



En medio del caos, Sonia insistió en que solo creería la noticia si alguien cercano se lo confirmaba. “Yo solo voy a creer que eso es verdad cuando mi cuñada vaya y compruebe… yo le decía: ‘¿usted dónde está?, tráigamelo, yo no voy a estar tranquila hasta que usted llegue con él’”, expresó. La angustia creció con el paso de los minutos, mientras intentaba aferrarse a la esperanza de que todo fuera una confusión.

Por su parte, Lina Jiménez, hermana del cantante, fue quien recibió una de las confirmaciones más crudas. “Me llamaron y me dijeron: ‘Lina, tiene que ser muy fuerte… aquí hay un avión quemándose y dicen que es el avión de su hermano’”, contó. Según relató, incluso le enviaron un video del siniestro, lo que terminó por confirmar la magnitud de la tragedia.

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Sonia recordó que al recibir la confirmación de la tragedia: "Me salí para el patio de mi casa y yo gritaba, y yo corría como una loca por todos lados; yo solo gritaba y gritaba y yo decía "eso es mentira".