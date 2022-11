¿Y ahora? Hermanas Legarda confirman que Luisa Fernanda y Pipe Bueno salieron juntos

Daniela y María, hermanas del fallecido artista Legarda, quien murió en medio de un fleteo en Medellín el pasado 7 de febrero, revelaron que, en efecto, Luisa Fernanda W, expareja de su hermano, y Pipe Bueno sí salieron juntos.

Las hermanas Legarda, a través de un directo en Instagram, confirmaron los rumores que hablaban de que Luisa Fernanda y el artista de música popular estaban entablando una relación amorosa.

“Ya es tiempo para que ustedes sepan nuestra versión (…) Nosotros supimos de ella y Pipe Bueno, es algo que nosotros sabíamos por mucho tiempo, que ellos están saliendo, pero nunca lo hicimos público porque no era nuestra historia”, aseguró Daniela.

“Ahora que ya está todo público y que hay videos en YouTube y ustedes ya saben sobre ella y Pipe, pues ya no hay nada que esconder”, agregó la joven youtuber.

“No les estamos contando nada nuevo, pero estamos cansadas de tantos mensajes”, dijo, por su parte, María Legarda.

Aseguraron, además, que cuando los rumores del amorío entre Luis y Pipe comenzaron, ellas la defendieron porque no creían que, a dos meses de la muerte de su hermano, ella estuviese saliendo con alguien.

“Yo dije ‘no’. Ella no puede estar saliendo con alguien después de dos meses. María la llamó y ella lo negó, hasta cuando yo viajé a Medellín y cogí pruebas de que era verdad”, aseveró Daniela.

“Nosotros no la odiamos (a Luisa), no le deseamos mal. Honestamente, esperamos que vaya con su vida como ella quiera y le deseamos todo el amor porque no podemos hacer más nada”, dijo María, quien añadió que dejó de seguir a su excuñada porque “le faltó ser honesta”.

Vea el video completo: