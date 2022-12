¡A seguir a @FCFSeleccionCol! EE.UU reta por Twitter a la cuenta de la Selección

Rodrigo Toro, gerente de Comunicaciones de la Federación Colombiana de Fútbol, habló en La Nube de Blu Radio sobre la estrategia que llevan a cabo para comenzar a aumentar el número de seguidores en la cuenta de Twitter de la Selección Colombia @FCFSeleccionCol.

Publicidad

Toro explicó que Twitter reveló a través de un comunicado que la cuenta oficial de la selección colombiana de fútbol es la tercera con mayor número de seguidores dentro de los equipos participantes en el Mundial de Brasil que empezará en pocos días por lo “cual nos sentimos orgullosos”.

Reveló que la curiosidad del tema ocurrió cuando la cuenta oficial de la selección de Estados Unidos escribió un trino en el que aseguraba que “venían por nosotros para quitarnos del tercer puesto”.

Publicidad

Agregó que el reto lo puso Estados Unidos y “ nosotros respondimos muy amablemente que vamos a jugar y que les deseamos lo mejor”.

Publicidad

Invitó a todas las personas a seguir a la cuenta oficial de la Selección Colombia para no solo “alejarnos de Estados Unidos sino para pasar a las dos primeras que son México y Brasil”.

Estos fueron los trinos del reto entre las selecciones:

Publicidad

“We're comin' for you @FCFSeleccionCol!! RT @TwitterData: These are the most-followed #WorldCup teams on Twitter”.

Publicidad

“@ussoccer let's play, the game is on. Best for all. #SomosSelecciónColombia”.