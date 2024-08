Aunque la gente no lo ve, el sector telecomunicaciones está en crisis: exmintic Molano

En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, el exministro de las TIC Diego Molano habló sobre la situación en el sector de las telecomunicaciones en Colombia y los posibles impactos de la consolidación de empresas en el mercado de la telefonía celular, considerando las negociaciones que se adelantan por Tigo-Une.

Molano explicó que, aunque el sector de las telecomunicaciones no parece estar en crisis a simple vista, sí existe una crisis de inversión, lo que ha llevado a la falta de recursos para actualizar las redes y mejorar la calidad del servicio en el país y, es que actualmente hay dificultades para mantener una conversación telefónica sin interrupciones o caídas de señal.

"Aunque no parece, la gente no lo ve en la calle, el sector está en crisis. Hay una crisis de inversión, no hay recursos para seguir invirtiendo el sector de telecomunicaciones. Es como cuando uno monta en bicicleta, tiene que pedalear y si toca seguir dándole y si uno deja pedalear, se cae y ya llevamos muchos años sin pedalear, en donde no hay suficiente inversión para actualizar las redes, para pasar las redes de 4G a 5G”, detalló.

En cuanto a la posible compra de Millicom, Molano señaló que esta consolidación podría beneficiar al usuario final, ya que actualmente existe un competidor fuerte y varios “débiles” en el mercado. Sin embargo, también advirtió que es probable que los precios de la telefonía móvil aumenten como resultado de esta transacción.

Recalcó que la crisis en el sector de las telecomunicaciones no es exclusiva de Colombia, sino que es un problema mundial. En ese sentido, Molano aseveró que en todo el mundo se ha producido una consolidación de la industria y un cambio en los flujos de dinero. Actualmente, los ingresos de los operadores de telecomunicaciones no provienen únicamente de los consumidores, sino también de plataformas de video como Netflix. Esto ha llevado a una falta de inversión en infraestructuras de telecomunicaciones, ya que el dinero se destina a otros servicios.

"Para llegar se requieren unas redes muy, muy caras de fibra óptica, de 4G y de 5G y, el dinero de Netflix a quién le va, a Netflix, no se le paga al operador de telecomunicaciones. Entonces, es verdad que el bolsillo de los consumidores sale más dinero para comprar tecnología, pero a los operadores de telecomunicaciones no se les está yendo dinero. Es un problema mundial, no es un tema solo de Colombia. Ahora en Colombia es un poquito más grave en el resto de la región, pero es un problema mundial y es que los que hacen la inversión en redes, pues no reciben ingresos adicionales por esas redes", indicó Molano.

En cuanto a la valoración de la oferta de Millicom, dijio no tener datos certeros para evaluar si es buena o mala. Sin embargo, destacó que la empresa ha estado perdiendo dinero y es necesario frenar esta situación para impulsar la inversión en nuevas tecnologías.

Molano también hizo hincapié en la importancia de reducir la carga fiscal del sector de las telecomunicaciones, ya que el Estado cobra un porcentaje significativo de los ingresos de los operadores. Además, el alto impuesto al valor agregado (IVA) en servicios como el 5G dificulta el acceso para personas de estratos bajos.