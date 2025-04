Canciller sobre acercamientos a China: “No está sobre la mesa reemplazar el mercado de EEUU”

La canciller Laura Sarabia se refirió al acercamiento que busca liderar el presidente Gustavo Petro, en el marco de la presidencia de Colombia en la Celac, para fortalecer las relaciones con China, la Unión Europea y África. Esto, a propósito de las decisiones económicas del gobierno de Donald Trump . La ministra aseguró que no se está intentando reemplazar el mercado estadounidense.

Presidente Gustavo Petro Foto: Presidencia - Ovidio González

“Con la delegación china acordamos, principalmente, no reemplazar el mercado de los Estados Unidos, sino avanzar en cómo potenciar las relaciones de Colombia con China . No está sobre la mesa reemplazar el mercado de EEUU; acercarnos a uno no significa alejarnos del otro. Seguimos apostándole a que EEUU sea nuestro aliado”, señaló la canciller Laura Sarabia.

Sobre las posibles represalias que podría tomar el Gobierno de Donald Trump ante esta decisión de Colombia, la funcionaria aseguró que no se está buscando ni confrontación ni subordinación. La asistencia del presidente Gustavo Petro a la Celac-China, el 13 de mayo, está confirmada, junto con la de los presidentes de Honduras y Uruguay.

Además, el foro Celac - Unión Europea se realizará el 9 y 10 de noviembre en Colombia.