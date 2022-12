César Gaviria lanzó fuerte mensaje al procurador: “No haga politiquería”

politiquería sino vigilar a los funcionarios públicos”.

“Es una infamia y una mentira de la que él no tiene ninguna prueba. El Procurador se debe comportar con la seriedad que le implica su cargo. Él no es un politiquero cualquiera. No tiene pruebas”, declaró Gaviria a Noticias Caracol.

La declaración del expresidente tiene que ver con un pronunciamiento que llevo a cabo Ordoñez en pasados días donde opinaba que las Farc condicionan la paz con el castigo carcelario para el expresidente y senador Álvaro Uribe.

"Algunos dicen que el procurador se está metiendo en política. Lo dicen porque ignoran funciones de la Procuraduría" pic.twitter.com/Cvhii0uyzb

