Isabel Pulido, la colombiana que ganó el premio mundial de ciencia y tecnología de Cartier

La ciencia colombiana volvió a ocupar un lugar destacado en el escenario internacional gracias a Isabel Pulido, cofundadora y CEO de NanoFreeze, quien se convirtió en la primera colombiana y latinoamericana en obtener el Science & Technology Pioneer Award de la Cartier Women’s Initiative, un reconocimiento que destaca los emprendimientos científicos y tecnológicos con mayor potencial de impacto a nivel global.

El premio representa un hito no solo para la innovación nacional, sino también para el liderazgo femenino en la ciencia. Durante una entrevista en Mañanas Blu 10:30, Pulido expresó su orgullo por representar al país: “Me siento muy orgullosa de poder representar a Colombia y a Latinoamérica en este premio, y además demostrar que sí existen soluciones de ciencia y tecnología innovadoras que pueden cambiar la industria”.

NanoFreeze es una startup colombiana que desarrolló una tecnología de refrigeración natural basada en bionanotecnología. Su innovación utiliza proteínas provenientes de bacterias unidas a nanopartículas para mejorar los procesos de congelación y conservar la cadena de frío durante más tiempo, reduciendo el consumo energético y el desperdicio de alimentos.

“Creamos una nueva tecnología que puede congelar a más altas temperaturas y puede mantener el agua el doble del tiempo de lo que usualmente se mantendría”, explicó Pulido. Gracias a este desarrollo, la empresa ofrece soluciones para agricultores, exportadores y comercios que requieren refrigeración eficiente, desde empaques refrigerados hasta paneles que permiten disminuir el consumo eléctrico de los refrigeradores.



La historia de NanoFreeze comenzó en 2018, cuando Isabel Pulido y su socia, Diana Paola Camacho, ambas egresadas de la Universidad de los Andes, visitaron la vereda Batea, cerca de Fusagasugá. Allí identificaron que uno de los principales problemas de las comunidades sin acceso a energía no era la falta de iluminación, sino la imposibilidad de conservar alimentos y medicamentos.

“Nos dimos cuenta que el reto más grande de no tener energía no es la iluminación, es la falta de refrigeración”, recordó la emprendedora. Esa experiencia motivó una investigación científica que llevó al descubrimiento de una bacteria capaz de inducir la congelación del agua a temperaturas más altas. A partir de sus proteínas desarrollaron una tecnología patentada completamente en Colombia.

“Lo que me hace más orgullosa es poder mostrar que en Colombia sí se hacen soluciones que están basadas en la ciencia y que además resuelven los problemas más grandes que tiene la humanidad”, afirmó Pulido.

Publicidad

La tecnología ya comenzó a expandirse internacionalmente. Actualmente, NanoFreeze comercializa sus paneles de eficiencia energética en México, donde trabaja con Grupo Modelo, y avanza en su proceso de certificación para ingresar al mercado europeo a través de España. Además, empresas multinacionales han apostado por esta innovación debido a su capacidad para generar beneficios económicos, ambientales y sociales.

Isabel Pulido, la colombiana que ganó el premio mundial de ciencia y tecnología de Cartier Foto: ImageFX

“Tenemos una tecnología única en el mercado que está patentada; nadie más ha hecho algo similar”, destacó la científica, quien considera que el potencial de NanoFreeze va mucho más allá del sector agrícola, al ofrecer soluciones para reducir el consumo energético y fortalecer la cadena de frío en distintas industrias.

El reconocimiento otorgado por Cartier Women’s Initiative adquiere un valor aún mayor porque la categoría de Ciencia y Tecnología es la única que se disputa a nivel mundial, a diferencia de las demás categorías, que se entregan por regiones.

Publicidad

“Es la primera vez que una latinoamericana y colombiana queda como ganadora en el Premio de Ciencia y Tecnología”, subrayó Pulido, un logro que posiciona a Colombia como referente de innovación científica y demuestra que el conocimiento desarrollado en el país puede competir con éxito en el escenario global.

Más allá del galardón, la historia de Isabel Pulido y NanoFreeze evidencia cómo la investigación científica, cuando responde a necesidades reales de la sociedad, puede convertirse en una herramienta para impulsar el desarrollo sostenible, fortalecer el campo colombiano y abrir nuevas oportunidades para la innovación hecha en Colombia.

Escuche la entrevista completa aquí: