La biotecnología desafía la biología: nacen los primeros pollos criados en huevos artificiales

El dilema milenario sobre qué fue primero, si el huevo o la gallina, parece haber encontrado una respuesta tecnológica en los laboratorios de la empresa estadounidense Colossal Biosciences. Esta compañía, reconocida mundialmente por su ambicioso proyecto de resucitar al mamut lanudo, anunció este 19 de mayo de 2026 un hito que marca un antes y un después en la ciencia: el nacimiento de los primeros pollos gestados y nacidos a partir de huevos completamente artificiales.

El experimento, cuyos detalles fueron difundidos simultáneamente por diversos medios internacionales, representa un avance sin precedentes en las técnicas de reproducción asistida y desarrollo embrionario. Al prescindir de la cáscara natural, la firma logra un control absoluto sobre el entorno en el que crece el embrión, un paso esencial para el propósito último de la empresa: la desextinción de especies desaparecidas. Según reportó El País, el objetivo de esta tecnología no es simplemente la crianza avícola industrial, sino allanar el camino para recuperar al moa, un ave gigante de Nueva Zelanda que se extinguió hace seis siglos y que, por su morfología, requiere de métodos de incubación alternativos para su restauración biológica.

La hazaña, sin embargo, no está exenta de controversia. Como reveló Sky News en su cobertura de este lunes, el anuncio ha generado un profundo malestar en sectores de la comunidad científica. Los críticos cuestionan los límites éticos de manipular el proceso natural de gestación de especies, advirtiendo sobre las implicaciones de jugar con los ciclos vitales de los animales en aras de la ingeniería genética. Pese a las reservas de algunos investigadores, Colossal Biosciences sostiene que su metodología es la única vía viable para devolver a la vida a especies que ya no pueden gestar en el mundo natural debido a su extinción, una postura que ha puesto a la firma en el ojo del huracán mediático y científico.

El desarrollo técnico detrás de este nacimiento implica un despliegue de biotecnología de alta complejidad, donde se replican las condiciones químicas y físicas necesarias para el desarrollo embrionario fuera del útero o del cascarón tradicional. Este logro supone que, por primera vez, un organismo vertebrado puede completar su desarrollo desde una fase temprana hasta la eclosión mediante asistencia artificial total. La posibilidad de replicar este éxito en aves extintas, como el moa, permitiría a los científicos salvar las barreras físicas que impiden hoy la reintroducción de estos animales en ecosistemas protegidos.



Mientras el debate ético se intensifica en las facultades de biología y los foros científicos de todo el mundo, los pollos nacidos bajo este protocolo de laboratorio parecen gozar de buena salud. La industria biotecnológica observa con lupa este proceso, consciente de que Colossal Biosciences ha dejado de lado los conceptos teóricos para entrar en una fase de aplicación práctica que, aunque divisiva, redefine las capacidades humanas sobre la vida y la extinción. El mundo aguarda ahora para ver si el éxito con estos pollos será, en efecto, el trampolín para ver, por primera vez en siglos, caminar a un moa sobre la Tierra.