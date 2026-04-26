Disidentes de las Farc incineran camión de pollos en zona rural de Jamundí, Valle

Una compleja situación de orden público se está viviendo en la noche de este domingo en la zona rural del municipio de Jamundí, Valle del Cauca, pues disidentes de las Farc salieron a la vía que conduce al sector de Río Claro y se robaron dos vehículos.

El primer vehículo hurtado era una buseta que transportaba a la comunidad a la zona alta del municipio. Los sujetos armados obligaron al conductor a detenerse y bajar del vehículo junto a los pasajeros, para después prenderle fuego.

La situación rápidamente fue alertada para las autoridades, y de inmediato las tropas de la Tercera Brigada del Ejército reaccionaron, desencadenando un enfrentamiento entre los militares y disidentes en el sector.

En el puente de Río Claro, zona rural de Jamundí, disidentes de las Farc atravesaron un camión y lo incineraron, bloqueando así el paso entre el casco urbano y los corregimientos de Villa Paz, Robles, Timba, Guachinte y Villa Colombia. pic.twitter.com/2AEXEbyjRV — BLU Pacífico (@BLUPacifico) April 27, 2026

Minutos después, otros disidentes salieron metros más abajo de la carretera, hasta llegar al puente de Río Claro, ahí interceptaron un camión de una avícola de la zona, intimidaron con sus armas al conductor e hicieron que este atravesara el vehículo en el puente, bloqueando así el paso hacia la zona alta del municipio.



Conductores que quedaron atrapados en el trancón, evidenciaron el momento en el que los disidentes incineraban el camión, el cual transportaba miles de pollos vivos, los cuales fueron calcinados por el fuego, así como toda la estructura del vehículo.

"Se informa que el paso hacia la zona rural está suspendido. Bomberos atienden la emergencia y el Ejército hace presencia en la zona", es el reporte oficial de la Alcaldía de Jamundí.

Mientras tanto, también se reportan enfrentamientos en inmediaciones del corregimiento de Timba, también en Jamundí, entre el Ejército y el mismo grupo armado, situación que tiene a las comunidades confinadas hasta que se recupere la normalidad, y se pueda restablecer el tránsito en el sector.