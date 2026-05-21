Colombia frente al verdadero reto de la IA: no implementarla, sino hacerla bien

La inteligencia artificial ya no es una promesa en Colombia. Es una realidad operativa que procesa millones de interacciones al año en bancos, aseguradoras y empresas de servicios públicos. Pero a medida que la tecnología se consolida, emerge un desafío que muchas compañías no anticiparon: garantizar que esas interacciones sean de calidad.

Según el informe Global AI Diffusion Q1 2026 de Microsoft, Colombia registra una tasa de adopción de IA generativa del 24,5% entre la población en edad laboral, ubicándose entre los cuatro mercados latinoamericanos con mayor penetración de estas tecnologías. Ese avance, sin embargo, convive con una brecha entre la velocidad de implementación y la madurez de los modelos desplegados.

Un estudio de Bain & Company indica que el 22% de las empresas colombianas ya han puesto en marcha más del 40% de sus iniciativas en IA generativa, duplicando el promedio regional. Aun así, el salto cuantitativo no siempre se traduce en mejores experiencias para los usuarios finales.

Es precisamente ese vacío el que empresas como Intelcia buscan cerrar. A través de su hub de innovación Evoluciona, la compañía desarrolla en Colombia un modelo que traslada el conocimiento de equipos humanos a agentes conversacionales, con integración a sistemas empresariales como CRM y ERP. El objetivo no es solo automatizar, sino lograr resolución desde el primer contacto y reducir reprocesos.



Los resultados que reporta la empresa dan cuenta de la escala que pueden alcanzar estos modelos: en el sector financiero, equipos especializados administran soluciones que atienden hasta 18 millones de contactos anuales, con tasas de resolución autónoma cercanas al 75%.

"Hoy el reto ya no es implementar inteligencia artificial, sino garantizar que cada interacción tenga la calidad que espera el cliente", señala Antonio Díaz, director general de Evoluciona en Intelcia para mercados hispanohablantes.

El contexto regional respalda la urgencia del planteamiento. El estudio "Madurez de TI para la adopción de IA 2025", elaborado por Intel e IDC, señala que alrededor del 54% de las organizaciones latinoamericanas ya cuenta con proyectos de IA generativa en marcha, pero advierte que alinear infraestructura, gestión de datos y formación de talento sigue siendo el principal cuello de botella para escalar con calidad.