Cómo usar ChatGPT: consejos clave para aprovechar sus beneficios y minimizar riesgos

ChatGPT, una plataforma desarrollada por OpenAI cuya popularidad ha incrementado en los meses recientes, es una herramienta basada en inteligencia artificial que ofrece respuestas contextuales y -la mayoría de las ocasiones- coherentes a una amplia gama de preguntas y solicitudes de los usuarios.

Aunque ChatGPT presenta un avance innovador y cuenta con beneficios, también es importante entender los riesgos asociados y adoptar precauciones adecuadas para un uso responsable y seguro, y así no caer en desinformación.

Cuatro consejos para aprovechar los beneficios de ChatGPT:



Plantear preguntas claras y específicas: Al interactuar con ChatGPT es fundamental formular preguntas claras y específicas. Esto ayuda a obtener respuestas más precisas y relevantes, mejorando así la experiencia de usuario.

Verificar y contrastar la información: Aunque ChatGPT intenta proporcionar respuestas precisas, siempre es importante verificar y contrastar la información obtenida, por lo que es recomendable consultar fuentes confiables adicionales para confirmar la veracidad de la información antes de tomar decisiones o compartirla con otros.

Explorar diferentes enfoques: Experimentar con diferentes enfoques y formulaciones de preguntas ayuda a obtener una variedad de respuestas y perspectivas. ChatGPT puede ofrecer diferentes resultados según la forma en que se planteen las preguntas, lo que permite explorar distintos ángulos y soluciones.

Utilizar comandos de instrucción: ChatGPT también es sensible a los comandos de instrucción. Se puede proporcionar indicaciones específicas, como "resumir un texto", "generar una lista de consejos" u "ofrecer ejemplos". Aproveche estos comandos para obtener respuestas más enfocadas y relevantes.

Las respuestas generadas por ChatGPT pueden reflejar sesgos inherentes en los datos previos Foto: AFP

Precauciones y cuidados necesarios con ChatGPT



Verificar la información generada

Aunque ChatGPT tiene la capacidad para generar respuestas coherentes, existe el riesgo de obtener información inexacta o engañosa. Es así como se debe verificar siempre la información proporcionada y no confiar ciegamente en los resultados sin corroborarlos antes.



Estar consciente de posibles sesgos

La inteligencia artificial puede verse afectada por sesgos debido a los datos de entrenamiento utilizados. Tenga en cuenta que las respuestas generadas por ChatGPT pueden reflejar sesgos inherentes en los datos previos. Siempre cuestione y evalúe la imparcialidad de las respuestas.



Proteger la privacidad y la seguridad

Mantén en cuenta la privacidad y la seguridad de los datos al utilizar ChatGPT. Es recomendable no compartir información personal sensible o confidencial y utiliza versiones oficiales y seguras del servicio. Tenga precaución al interactuar con ChatGPT en plataformas no confiables o no verificadas.



Uso responsable y ético

Utilice ChatGPT de manera responsable y ética. Evite generar contenido inapropiado, difamatorio o engañoso. Cumpla con las normas legales y éticas establecidas para proteger a otros usuarios y garantizar una experiencia positiva.

Al seguir estos consejos y precauciones, podrá aprovechar al máximo los beneficios que ofrece ChatGPT mientras minimiza los riesgos asociados.