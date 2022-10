Con ‘Taerobics’ ya no habrá excusa para no hacer ejercicio

Mónica Vargas, gerente de Taerobics, explicó en La Nube que esta aplicación web ( www.taerobics.com ) ofrece rutinas para ayudar a perder peso, tonificar y liberar estrés.

Publicidad

“Taerobics está basado en la conveniencia por el hecho de no salir de casa, ya no hay excusas para hacer ejercicio porque se hace a través de internet. Es una rutina basada en artes marciales que surgió en Barranquilla, no se utilizan máquinas, solo con el cuerpo al ritmo de la música”, indicó Vargas.

Este sistema de acondicionamiento físico consiste en una serie de ejercicios dirigidos, fáciles de aprender y de seguir, basados en un método cardio-tonificador, diseñado para quemar calorías mientras se tonifica y fortalece el cuerpo.

Publicidad

Finalmente, la gerente de Taerobics aclaró que la aplicación lo que hace es promover un estilo de vida saludable para que los usuarios se mantengan en forma. Destacó que para lograr los objetivos, lo recomendable es tener constancia.