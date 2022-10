Cuatro niños, a cargo del ICBF, murieron por desnutrición en La Guajira

Dos de los menores de edad se encontraban en Centro de Recuperación Nutricional, uno en modalidad presencial y otro con enfoque comunitario, sin embargo, debido a la situación de salud en la que llegaron no lograron sobrevivir.

El otro de los niños estuvo en Centro de Desarrollo Infantil – CDI por espacio de 3 meses en el año 2014 y el cuarto estuvo con madre comunitaria por 20 días.

Plazas señaló que actualmente el ICBF atiende un total de 61 mil niños y niñas en los programas de primera infancia en el departamento de La Guajira e hizo un llamado para trabajar de forma conjunta Estado y comunidad en la atención de esta situación.

“El ICBF solo no puede tomar acciones, hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance, obviamente falta mucho por hacer, pero el llamado es para que todas las entidades del Gobierno Nacional, Departamental y Municipal, sobre todos las autoridades indígenas y los padres de familia que son la primera línea de defensa de los niños nos pongamos todos las pilas y entre todos salir adelante de esta problemática bochornosa, vergonzosa y cruel para el país”, afirmó.

Igualmente señaló que el año pasado se hicieron más de 54 mil visitas de supervisión a los operadores en todo el país lo que permitió detectar inconsistencias en la atención. Esto motivó la implementación del Banco de Oferentes para garantizar la contratación con operadores que cumplieran los estándares de calidad a la que tienen derecho los niños.

En este sentido aclaró que en La Guajira se viene adelantando concertación de la operación con las autoridades tradicionales, sin embargo debido a desacuerdos se ha demorado su culminación.

“Tenemos problemas porque concertamos con la mesa pero luego algunas comunidades no estuvieron de acuerdo con lo definido, estamos haciendo lo posible para que muy pronto el 100% de la operación esté funcionando”, explicó.

