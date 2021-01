Estas fueron las razones por las que trabajadores de Google crearon un sindicato

Alex Gorowara, cofundador del Sindicato de Trabajadores de Google, habló en Mañanas BLU 10:30 sobre la asociación 'Alphabet Workers Union', que tiene como objetivo representar a los trabajadores bien remunerados del sector tecnológico, así como a los empleados temporales y contratistas.

"Queremos asegurarnos de que el activismo laboral de los trabajadores de Google se organice para que tenga respuestas", indicó Gorowara.

"Hicimos un comunicado público el pasado 4 de enero y todavía no tenemos una respuesta oficial. Con franqueza, no la esperamos, porque no importa qué tan grande sea el sindicato. Esperamos que los altos ejecutivos de la compañía nos ignoren", añadió el cofundador.

Según Gorowara, la conexión del sindicato es hacia el grueso de los trabajadores.

"El reto que tenemos por delante es hablarle a la base de trabajadores, que alcen sus voces, que sean persistentes", declaró.

"Hay más de 100.000 trabajadores que tienen contratos laborales que no tienen todos los beneficios", agregó el activista.

Uno de los catalizadores de la creación del sindicato en Google fue el reciente despido de Timnit Gebru, un investigador negro de ética de inteligencia artificial y abierto activista de diversidad. La compañía también enfrentó una reacción violenta de los empleados por su participación en un proyecto del Pentágono conocido como Proyecto Maven, que Google finalmente concluyó.

"Este esfuerzo comenzó a finales de 2019, tras el despido de cuatro personas que manifestaron quejas. La junta laboral de Estados Unidos investigó y se evidenció que algunos de los despidos no fueron justos", agregó.

Escuche a Alex Gorowara en entrevista con Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire: