Estos son todos los dispositivos que recibirán iOS 27 ¿Cuáles se quedan por fuera?

Con la llegada de una nueva versión del sistema operativo de Apple, millones de usuarios ya comenzaron a preguntarse si su iPhone seguirá siendo compatible. La expectativa crece porque cada actualización incorpora mejoras en rendimiento, seguridad y nuevas funciones que transforman la experiencia de uso diaria.
La buena noticia es que iOS 27 mantendrá la compatibilidad con los mismos modelos que actualmente ejecutan iOS 26, lo que permitirá que una amplia lista de dispositivos reciba la actualización cuando sea lanzada oficialmente en septiembre. No obstante, algunas de las funciones más avanzadas estarán reservadas para los equipos más recientes debido a sus capacidades de hardware.
iPhone compatibles con iOS 27: lista completa
Apple confirmó que 31 modelos podrán instalar iOS 27. Entre ellos se encuentran:
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17
- iPhone 17e
- iPhone Air
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16
- iPhone 16e
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone SE (tercera generación)
- iPhone SE (segunda generación)
Por el contrario, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR y iPhone SE de primera generación no recibirán la nueva versión del sistema operativo.
Apple Intelligence en iOS 27 solo llegará a algunos modelos
Aunque todos los dispositivos compatibles accederán al nuevo diseño, mejoras de estabilidad y optimizaciones de rendimiento, las funciones de inteligencia artificial no estarán disponibles para todos.
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Apple Intelligence funcionará únicamente en:
- iPhone 15 Pro y 15 Pro Max.
- Toda la familia iPhone 16.
- Toda la familia iPhone 17.
- iPhone Air.
La compañía explicó que estas herramientas requieren al menos 8 GB de memoria RAM, motivo por el que los iPhone 15 y 15 Plus quedan excluidos de estas funciones.
Además, las capacidades más avanzadas de Siri estarán disponibles únicamente en los iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max e iPhone Air.
Cómo preparar el iPhone antes de instalar iOS 27
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Antes de actualizar el dispositivo, Apple recomienda seguir algunas medidas para evitar inconvenientes durante la instalación:
Verificar que haya al menos 15 GB de espacio libre (idealmente 20 GB).
- Conectarse a una red Wi-Fi estable.
- Contar con más del 50 % de batería o mantener el equipo conectado al cargador.
- Realizar una copia de seguridad en iCloud o en un computador.
Con esta actualización, Apple apuesta por extender la vida útil de una amplia gama de dispositivos, aunque deja claro que las funciones más innovadoras seguirán siendo exclusivas de los modelos con mayor capacidad de procesamiento. De esta manera, los usuarios podrán disfrutar de un sistema más rápido y estable, mientras que quienes busquen aprovechar todo el potencial de la inteligencia artificial deberán contar con uno de los iPhone más recientes.