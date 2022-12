Internet acorrala el lenguaje neutro de las series en español

La industria de la televisión en español abandona cada vez más el lenguaje neutro y "cuidadoso" alentada por el éxito que están teniendo las producciones locales hechas en plataformas de internet, según dijeron guionistas, actores y ejecutivos del medio.



"La necesidad del lenguaje neutro no solo es un mito, sino que le quitaba verosimilitud a los personajes y a la historia en general", indicó el guionista venezolano Leonardo Padrón.



"Cada vez más se permiten los coloquialismos gracias a la popularidad de series y películas en las plataformas de 'streaming' en Netflix, Amazon Prime y otras", amplió el responsable del guión de "Amar a muerte", de la cadena Televisa.



Esta serie continúa a la cabeza de las mediciones de audiencia en México y ha devuelto a la cadena Univision el primer lugar en el horario estelar del mercado hispano de Estados Unidos.



El escritor venezolano pone de ejemplo el éxito de telenovelas como la española ‘Élite’, original de Netflix, en la que "los jóvenes hablan con una jerga que es necesario incluir, pues los jóvenes son generadores de sus propios lenguajes".



Padrón incluso mira al pasado cuando menciona a la colombiana ‘Yo soy Betty, la fea’.



"No hay telenovela que haya viajado más por el mundo que esa, con un acento bien colombiano. Nunca lo camuflaron ni hubo necesidad", resaltó.



Al anunciar en noviembre último la nueva producción de ‘Betty en Nueva York’, una versión para "millenials" de la popular telenovela colombiana, Marcos Santana, presidente de Telemundo Internacional, afirmó que "la audiencia es cada vez más sofisticada y necesita producciones al nivel que demandan".



"Los personajes, al estar asentados en Estados Unidos, hablarán tanto en inglés como en español, o mezclándolos, como hablamos los latinos que tenemos mucho tiempo acá o que somos completamente bilingües", argumentó uno de sus protagonistas, el actor mexicano Aaron Díaz.



A esto apostaron los creadores de ‘Narcos’, serie en la que los personajes hablan en ambos idiomas, según su realidad y origen. En otras como ‘La casa de las flores’ y ‘Club de Cuervos’, el acento y la jerga del área geográfica y la realidad socioeconómica de los personajes están salpicados con el inglés.



Pero no siempre fue así. Durante años, los guionistas de las grandes casas televisivas como la mexicana Televisa y la colombiana Caracol, caminaban por una línea muy delgada entre incorporar el lenguaje local -para complacer a su público principal- y hacerlo lo suficientemente neutro de cara a audiencias internacionales.

Vea también: ¿Amante de Netflix? Esta experiencia lo sumergirá en el mundo de sus series favoritas



Los artistas con aspiraciones de trabajar en otros mercados debían invertir en clases de dicción y acento. Se usaban, como norma, los apuntadores, quienes dictaban los diálogos en el oído de los actores durante las grabaciones.



"Todo eso ha cambiado", afirmó la actriz Angelique Boyer, quien para interpretar a Lucía Borges, el personaje principal de "Amar a muerte", debió "desaprender" el acento y los gestos de las producciones mexicanas.



"Ahora se celebra la naturalidad y el trabajo como actor es mucho más interesante. Se trata de personajes que hablan como la gente normal. Hay que meterse en todas sus capas", explicó Boyer durante una visita a Miami en octubre para promocionar "Amar a muerte".



Televisa y Univisión decidieron estrenar primero en Estados Unidos esta telenovela y crear así un estado de opinión que ayude a la popularidad en México y en otros países de América Latina.



Los compañeros de elenco de Boyer, el argentino Michel Brown y el venezolano Alejandro Nones, coincidieron. Explicaron a Efe que en la serie tienen acento mexicano solo porque sus personajes son mexicanos.



"Es algo que exige el personaje, pero no el público, que ha demostrado con el éxito de las series españolas, argentinas y colombianas, tanto en Netflix como en Amazon, que no le importa no entender algunas palabras coloquiales", indicó Nones, que encarna a Johny Corona en "Amar a muerte".



"El público lo que demanda hoy en día es coherencia y autenticidad", explicó Leonardo Padrón, el creador de esta serie producida por W Studios en colaboración con Lemon Studios para Televisa y Univision.



"La regla es que ya no hay reglas, más que contar historias universales con personajes anclados en su localidad", afirmó el guionista.