Deportes Tolima vs. Once Caldas EN VIVO hoy: los ‘pijaos’ buscan la victoria

Este domingo 12 de mayo, en una jornada crucial para las aspiraciones de ambos equipos en el Grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Deportes Tolima vs. Once Caldas. El encuentro se llevará a cabo en el estadio de Deportes Tolima, un escenario que promete ser testigo de una batalla futbolística intensa y emocionante.

Siga el partido del Deportes Tolima vs. Once Caldas

Luego de un tropiezo en su primer partido de los cuadrangulares, el conjunto 'Pijao' se encuentra en una situación complicada donde solo la victoria puede revivir sus esperanzas de clasificación a la final del torneo. La derrota anterior ha puesto al equipo bajo presión, obligándolos a corregir errores y a mostrar una mejora significativa en su juego si quieren mantener vivas sus aspiraciones.

Por su parte, Once Caldas llega al partido en una posición más cómoda, habiendo ganado su primer encuentro de los cuadrangulares. Un resultado positivo fuera de casa no solo consolidaría su posición en la parte alta de la tabla, sino que también pondría al equipo manizaleño en una excelente posición para avanzar a la siguiente fase del torneo. La confianza está alta en el campamento de Once Caldas, pero son conscientes de que cualquier paso en falso puede complicar su camino hacia la final.