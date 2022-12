Crean plataforma de financiación ante "censura de YouTube"

Uno de los problemas a los que actualmente se tienen que enfrentar los creadores de contenidos digitales es la no monetización en la plataforma YouTube debido a los cambios en el algoritmo y su política de que los videos deben ser más familiares y amigables con los usuarios.

Con esta decisión, algunos youtubers y creadores de contenidos relacionados con el humor picante fueron víctimas de censura y les solicitaron, por ejemplo, cambiar de lenguaje.

Publicidad

“Fui completamente afectado. En un principio me llegaban 500 dólares por videos, luego 100 y ya no llega nada. Me llegó un mensaje en el que dicen que mis contenidos no son aptos para monetización”, indicó Diego Cardona, cocreador de loslikes.com, una plataforma de financiación que nació ante esta "censura de YouTube".

La propuesta loslikes.com está dirigida a los creadores de contenidos que no recibien los suficientes ingresos para hacer realidad sus producciones audiovisuales.

Publicidad

“En la plataforma crean una cuenta como ‘creador’ para tener una suscripción que es de $3.000, $5.000 o $10.000. De esta manera le podrán dar contenido a la gente que los quiere y se vuelve en un negocio rentable para que se puedan sostener de forma justa”, agregó Cardona.

Publicidad

Una de las ventajas de esta página es los diversos métodos de pagar que van desde todas las tarjetas débito y crédito, efectivo, hasta consignaciones en cualquier banco.

Le puede interesar: Lanzan plataforma para agilizar trámites de movilidad en Medellín

“En este momento tenemos dos grandes contenidos: Doctor Krápula y Vulgarcito. Pronto tendremos un sitio de prensa independiente”, puntualizó.

Publicidad

Publicidad