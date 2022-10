La federación ha hecho una labor muy pobre de promover el deporte: Omar Pinzón

“La federación ha hecho una labor muy pobre de promover el deporte (…) lo mejor que he recibido en estos 15 fue en los 6 meses previos a los juegos olímpicos donde no se puede improvisar porque debes tener un trabajo de 4 años, llevamos tiempo antes de esta época pidiendo apoyo y pasando un plan de preparación pero la respuesta ha sido siempre la misma”, dijo Pinzón.

El deportista señaló que su plan de entrenamiento cuesta entre 45 mil y 60 mil dólares al año y agregó que con su familia han tenido que endeudarse para poder asistir a competencias de fogueo y entrenamiento.

“En este momento tengo quizá uno de los mejores en el mundo, no puedo entrenar en Colombia porque no tenemos competencia en cuanto a nadadores, los mejores han salido del país y están radicados en el exterior. El entrenador que tengo ahora tiene múltiples medallistas olímpicos y ellos necesitan su mensualidad, así mismo no hay que escatimar en la comida”, agregó el nadador colombiano.

Pinzó señaló que pese a las condiciones siempre él y su familia se han sentido totalmente colombiano, hecho que los llevó a rechazar ofertas para representar a otros países en las competencias internacionales.

“Hace unos años España durante los entrenamientos me ofrecieron nacionalizarme, pero siempre tuve la fe y la esperanza de que mi país me apoyará, era un club que me ofrecía la vivienda, la alimentación y hasta una mensualidad”, destacó el colombiano.