Cinco consejos para protegerse de la radiación del celular

Desde que el celular dejó de ser una simple herramienta para hacer llamadas, el tiempo de exposición a las radiaciones que este desprende se incrementó ampliamente.

En vista de esto, expertos e investigadores han hecho varias recomendaciones para disminuir el riesgo de padecer ciertas enfermedades causadas por el uso exagerado de esta tecnología.

Entre las más importantes: no pasar tanto tiempo al teléfono, no usar el celular dentro de un ascensor, no permitir que niños menores de 15 años usen móviles, usar kit de manos libres y no dormir con el teléfono cerca a la cama.

¿Las razones?

