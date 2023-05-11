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¿Le gusta TikTok? Así podrá descargar videos sin la marca de agua

Existen varias formas de descargar un video de TikTok sin la marca de agua o el nombre del usuario que lo compartió.

TikTok
TikTok /
Foto: AFP
Por: Sergio Bahamón Ayala
|
Actualizado: 22 de oct, 2026

Es posible que usted sea de esos que pasa horas y horas frente a la pantalla del celular viendo TikTok y muchas veces quiera guardar el video para compartirlo, pero le resulta molesta la marca de agua con la que viene por defecto el video. Por eso, aquí le enseñamos cómo descárgalos sin necesidad de tener el nombre del usuario que lo creó o lo compartió en su perfil.

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Aplicación
Existe una aplicación para el celular gratuita, que se encuentra disponible tanto en Android como en iOS y que permitirá al usuario descargar el video de TikTok que tanto quiere sin necesidad de una marca de agua.

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La aplicación sugerida se llama SnapTik, la cual, una vez descargada, el usuario debe ir a TikTok antes de utilizarla.

Una vez en se encuentre en TikTok, busque el video que quiere descargar y pulse en ‘Compartir’.

A continuación, pulse en la opción llamada ‘Compartir enlace’.

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Ahora sí, diríjase a SnapTik, generalmente el enlace se abre automáticamente y le saldrá una ventana para descargar el video sin el nombre del usuario que lo creó.

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Web
Como era de esperarse, también existe una página web para realizar este procedimiento, a ella podremos acceder desde el computador, tablet, teléfono, entre otros dispositivos.
La página en cuestión es https://ssstik.io/es, una vez se encuentre allí, la cosa es muy sencilla.

Obtenga el enlace del video que quiere descargar de TikTok.

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Ingrese a la página SSSTIK y copie la URL en la zona indicada.

A continuación, pulse en descargar, y listo, ya tendrá su video sin la marca de agua o el nombre del usuario que lo publicó o lo compartió.

TikGrab

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Otra opción es TikGrab, un descargador gratuito de TikTok que funciona directamente en el navegador, sin necesidad de crear una cuenta, iniciar sesión ni instalar nada.

Copie el enlace del video que quiere descargar desde TikTok, péguelo en el espacio indicado en TikGrab y pulse en descargar para guardar el video en su dispositivo.

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