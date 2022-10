Los diez videos más exitosos de YouTube en los 15 primeros años de la plataforma

Este jueves se cumplen los primeros 15 años de YouTube, la plataforma de videos más importante del mundo.

Fue el 23 de abril de 2005 cuando un joven llamado Jawed Karim subió el primer video a esta plataforma titulado “Me at the zoo”, que mostraba una visita suya a un zoológico. Aquel muchacho era en realidad uno de los brillantes ingenieros que junto a Chad Hurley y Steve Chen crearon la plataforma que años después sería comprada por Google.

Apenas un par de años después, la web de YouTube tenía 30 millones de visitantes únicos al mes y Google, el gigante de internet, decidió comprarla.

En la actualidad, se calcula que YouTube, que está disponible en 76 idiomas, aporta el 10 % de las ganancias a Google. Adicionalmente, es el segundo buscador del mundo y cada día se estima que se ven 2.000 millones de videos en todo el planeta.

Conozca los 10 videos más exitosos de la plataforma.

Despacito – Luis Fonsi ft. Daddy Yankee

Baby Shark – PinkFong

Shape of You – Ed Sheeran

See You Again – Wiz Khalifa ft. Charlie Puth

Masha and the bear Ep.17 – Get movies

Gangnam Style – PSY

Sorry – Justin Bieber

Sugar – Maroon 5

Roar – Katy Perry

