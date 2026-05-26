Mark Zuckerberg acusa a Apple de frenar la innovación y “exprimir” a usuarios

Durante la conversación, Zuckerberg aseguró que Apple lleva años sin presentar avances realmente transformadores en sus dispositivos. Según afirmó, la falta de cambios significativos entre generaciones del iPhone estaría impactando el comportamiento de los consumidores, quienes ahora tardan más tiempo en reemplazar sus teléfonos móviles.

El empresario sostuvo que las actualizaciones recientes del iPhone no representan diferencias suficientes para motivar nuevas compras masivas. En ese contexto, relacionó la desaceleración en los ciclos de renovación con una percepción de estancamiento tecnológico dentro de la compañía fundada por Steve Jobs.

Las declaraciones también apuntaron al modelo de negocio de Apple y al funcionamiento de su tienda digital. Zuckerberg criticó el cobro de comisiones a desarrolladores y fabricantes de accesorios compatibles con los dispositivos de la marca. De acuerdo con sus palabras, la empresa continúa obteniendo ingresos “exprimiendo a la gente” mediante condiciones que calificó como restrictivas para quienes participan dentro de su ecosistema tecnológico.

Uno de los puntos más fuertes de la entrevista estuvo relacionado con el llamado “impuesto del 30%”, una referencia a las tarifas que Apple aplica en determinadas transacciones realizadas dentro de la App Store. El CEO de Meta cuestionó que la compañía mantenga ese esquema económico mientras controla la forma en que otras empresas pueden integrarse con sus dispositivos y plataformas.



Las tensiones entre ambas compañías no son nuevas. En los últimos años, Meta y Apple han protagonizado múltiples diferencias alrededor de la privacidad digital, la publicidad personalizada y las reglas impuestas a las aplicaciones móviles dentro del sistema operativo iOS. Uno de los episodios más relevantes ocurrió tras la implementación de herramientas de privacidad de Apple que limitaron el rastreo de actividad de usuarios, una medida que afectó directamente el negocio publicitario de Meta.

La disputa también refleja el creciente enfrentamiento entre las grandes tecnológicas por el control de los ecosistemas digitales y la relación con desarrolladores externos. Mientras Apple ha defendido sus políticas argumentando razones de seguridad y protección de datos, compañías como Meta han cuestionado las restricciones y los costos asociados a operar dentro de sus plataformas.

En la entrevista, Zuckerberg insistió en que Apple mantiene reglas “arbitrarias” que afectan tanto a empresas tecnológicas como a consumidores. Además, señaló que el fabricante del iPhone continúa apoyándose en la fortaleza histórica de sus productos, aunque —según su visión— sin presentar cambios disruptivos comparables con los de etapas anteriores de la industria móvil.

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Las declaraciones del fundador de Facebook llegan en un momento de fuerte competencia entre gigantes tecnológicos, especialmente en áreas como inteligencia artificial, realidad aumentada y dispositivos conectados. Tanto Meta como Apple han acelerado inversiones en nuevas tecnologías que buscan redefinir la interacción digital en los próximos años.

Meta, propietaria de plataformas como Facebook, Instagram y WhatsApp, mantiene actualmente una estrategia enfocada en inteligencia artificial y realidad virtual. Apple, por su parte, continúa fortaleciendo su ecosistema de hardware y servicios digitales mientras expande su presencia en nuevas categorías tecnológicas.